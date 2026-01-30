Kevin Warsh: indicado de Trump ao Fed já defendeu juros altos

Kevin Warsh foi oficialmente apontado pelo presidente Donald Trump como substituto de Jerome Powell à frente do Federal Reserve.

Kevin Warsh foi membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve entre 2006 e 2011. E durante seu mandato no Banco Central americano, foi defensor de juros mais altos. O seu discurso hoje em dia é outro: Em conversas com Trump, Warsh teria dito que os custos de empréstimos nos Estados Unidos deveriam ser mais baixos, endossando os desejos do presidente em reduzir as taxas.

Levando em consideração esse histórico, agentes do mercado acreditam que Warsh pode operar no meio termo: não será tão dovish (a favor de juros mais baixos), mas tampouco hawkish (defensor de apertos monetários). Assim, é visto como o nome menos radical entre os que estavam no páreo.

"É improvável que ele siga qualquer agenda de flexibilização monetária além do que os fundamentos sugerem", disse Mohit Kumar, economista-chefa da Jefferies, à Reuters.

"Ele seria visto como uma escolha de credibilidade, o que diminuiria algumas preocupações sobre a independência do Fed."

Atualmente, Kevin Warsh é pesquisador visitante na Hoover Institution e professor da Stanford Graduate School of Business.

Em recentes declarações, disse que, hoje, prefere taxas de juros mais baixas.

"Mas a contrapartida que ele aceita com taxas mais baixas é que ele quer um balanço patrimonial menor para o Fed", pondera Damien Boey, estrategista de portfólio da Wilson Asset Management em Sydney.

Quando termina o mandato de Powell

Do ponto de vista formal, o mandato de Powell termina em maio de 2026, após oito anos no cargo.

Indicado originalmente por Trump em 2018 e reconduzido pelo ex-presidente Joe Biden em 2022, Powell teve apoio bipartidário nas duas votações de confirmação no Senado, com placares amplos — 84 a 13 na primeira indicação e 80 a 19 na recondução.

Além da presidência, Powell ocupa uma cadeira no Conselho de Diretores do Fed. Esse mandato como diretor vai até janeiro de 2028, mas ele ainda não deixou claro se pretende permanecer no colegiado após o fim de seu período como chair.