Tesla vai ao divã: o que o mercado quer saber no balanço do 1º tri

Nesta quarta-feira, 22, após o fechamento do mercado americano, a Tesla divulga seus resultados do primeiro trimestre de 2026. E a questão central vai além do quanto a empresa lucrou vendendo carros elétricos — ela é existencial. Os números de hoje vão trazer um pouco mais de clareza se Tesla é uma montadora com ambições em inteligência artificial, ou uma empresa de IA que ainda fabrica carros. A resposta tem implicações trilionárias para a avaliação da companhia.

O que os analistas esperam

O consenso de Wall Street projeta receita de US$ 21,9 bilhões e lucro por ação de US$ 0,36 — crescimento de 13% na receita e 33% no lucro ante o mesmo período do ano anterior. As estimativas, porém, vêm sendo revisadas para baixo: a projeção de lucro caiu 2 centavos só na última semana.

A Tesla entregou 358 mil veículos no trimestre — quase 8 mil abaixo do esperado, alta de apenas 2,2% na comparação anual. Alta competição, resfriamento da demanda após o fim dos incentivos fiscais federais nos EUA e linha de produtos envelhecida limitaram o crescimento.

A empresa produziu ainda 50 mil carros a mais do que entregou, acumulando estoques, sinal de que o mercado global de EVs (veículos elétricos) permanece saturado mesmo com os ajustes de preço.

Nas últimas quatro divulgações de resultados, a Tesla superou estimativas de lucro em duas ocasiões e ficou abaixo nas outras duas.

A margem que vai definir o tom

Uma das métricas mais observadas será a margem bruta automotiva, excluindo créditos regulatórios. No quarto trimestre de 2025, ela havia se recuperado para 17,9%, após cair para 15,4% no terceiro.

Para Zain Vawda, analista da Oanda, mantê-la acima de 17-18% é o critério decisivo do trimestre. A plataforma americana de research Zacks estima 16% para o período — acima dos 15% do ano anterior, o que sinalizaria expansão mesmo num cenário adverso.

Energia e serviços

A divisão de baterias e geração de energia Tesla cresceram a uma taxa composta de 168% ao ano nos últimos três anos, segundo a Zacks. A previsão é de que 8,8 GWh tenham sido instalados no primeiro trimestre, com receita estimada em US$ 3,4 bilhões, alta de 24% ao ano.

O segmento tem margem próxima a 30%, quase o dobro da divisão automotiva. Mais do que o número, o mercado vai monitorar o tom do CFO: atrasos pontuais em projetos seriam bem absorvidos; qualquer sinal de cautela estrutural na demanda, não.

A divisão de serviços e carregamento também entra no radar. A rede global da Tesla tem mais de 77 mil conectores, e seu padrão de carregamento foi adotado por Ford, GM e Mercedes-Benz. A receita estimada para o segmento é de US$ 3,4 bilhões, crescimento de 28% ao ano.

IA, robotáxi e o dilema de valuation

A Tesla anunciou investimentos de US$ 20 bilhões para 2026,mais que o dobro dos US$ 8,5 bilhões de 2025 e acima do pico anterior de US$ 11,3 bilhões em 2024. O dinheiro vai para o FSD, o software de direção autônoma da Tesla que funciona como um serviço de assinatura, além da rede de robotáxis Cybercab e o robô Optimus.

Os investidores vão querer saber se esse capital está gerando retorno concreto ou se é, nas palavras do analista Mario Ma, da TradingKey, um "buraco negro" para o caixa, já que a monetização ainda deve levar anos.

No FSD, a Tesla já tem 1,1 milhão de usuários pagantes. Em fevereiro, encerrou a venda de licenças vitalícias e migrou para assinatura a US$ 99 por mês. Cada milhão de assinantes equivale a cerca de US$ 1,2 bilhão em receita recorrente anual, segundo a análise de Ma, o que confere à empresa uma lógica de software, não apenas de montadora.

No robotáxi, o silêncio persiste. As concorrentes diretas Waymo, Zoox e Aurora divulgam regularmente dados operacionais A Tesla não. Uma primeira divulgação na teleconferência desta quarta seria sinal de transparência; a ausência pode indicar que a escala real do negócio está aquém das expectativas.

Um sinal dessa direção já apareceu no pacote de novidades lançado pela Tesla no início de 2026: a integração do assistente de voz 'Hey Grok', da xAI de Musk, aos veículos da marca — movimento que entusiasma parte do mercado, mas alimenta o debate sobre governança corporativa dado o entrelaçamento entre as empresas do bilionário."

O que está em jogo

Se a gestão apresentar cronogramas críveis para o robotáxi, o Optimus e o Terafab, projeto de infraestrutura de IA que sequer entrou no orçamento de US$ 20 bilhões, o prêmio nos múltiplos da companhia pode se sustentar. Caso contrário, o valor das ações poderia sofrer um ajuste para baixo.

A Tesla tem sido considerada uma porta de entrada para investidores que apostam na inteligência artificial aplicada ao mundo físico e o balanço de 22 de abril será o próximo grande teste para essa estratégia.