Tesla perde espaço para BYD com vendas abaixo do esperado na Índia

A Tesla recebeu pouco mais de 600 encomendas desde que iniciou as vendas de veículos na Índia, em julho de 2025. O número é considerado baixo diante das expectativas da própria companhia e reforça as incertezas sobre o crescimento global da fabricante de carros elétricos.

Para o restante do ano, a fabricante planeja entregar entre 350 e 500 carros, indicando uma desaceleração em relação à demanda inicial, de acordo com a Bloomberg. A diferença entre pedidos recebidos e entregas previstas reflete desafios logísticos e a necessidade de adaptação ao mercado local, sensível a preços e regulamentações.

Estratégia da Tesla

Os carros serão entregues inicialmente em quatro cidades: Mumbai, Nova Déli, Pune e Gurugram, locais onde a montadora tem "pontos físicos". Apesar da abertura de showrooms e da instalação de pontos de carregamento, o preço segue como principal obstáculo.

Devido às tarifas de importação que podem chegar a 110%, o Model Y de entrada custa mais de 6 milhões de rúpias (US$ 68 mil), valor muito acima da faixa de 2,2 milhões de rúpias, que concentra as vendas de veículos elétricos no país.

Atualmente, os EVs representam apenas 5% das vendas de automóveis na Índia.

O contraste é visível em relação ao mercado local: no primeiro semestre de 2025, foram vendidos pouco mais de 2.800 carros elétricos de luxo na faixa entre 4,5 milhões e 7 milhões de rúpias, segundo dados da JATO Dynamics e divulgados pela Bloomberg.

Nesse segmento, a Tesla enfrenta concorrência direta da chinesa BYD, que comercializou mais de 1.200 SUVs Sealion 7 no mesmo período, com preço inicial de 4,9 milhões de rúpias.

Desafios comerciais

A empresa apostava em uma possível redução das tarifas indianas por meio de negociações comerciais com os Estados Unidos. Porém, a relação bilateral se deteriorou após o governo de Donald Trump impor tarifas de 50% sobre exportações indianas, em resposta à compra de petróleo russo.

Outro caminho estudado pela Tesla seria aproveitar um eventual acordo de livre comércio entre Índia e União Europeia para importar veículos de sua fábrica na Alemanha. No entanto, as negociações ainda não avançaram.

Enquanto isso, a empresa amplia de forma gradual sua presença no país asiático, com planos de abrir um terceiro centro de experiência no sul da Índia em 2026. Ainda assim, especialistas afirmaram à Bloomberg que a estratégia de depender apenas da força da marca, sem marketing agressivo, limita o potencial da Tesla em um mercado altamente competitivo e sensível a preços.