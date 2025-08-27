O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu sua ameaça de uma tarifa de 50% sobre quase todos os produtos exportados da Índia nesta quarta-feira, 27, — mesma taxa imposta ao Brasil, outro membro do grupo dos Brics.

As altas tarifas à Índia acontecem depois das ameaças de Trump de impô-las caso o país não parece comprar petróleo russo. A decisão também pode comprometer a relação econômica em crescimento entre os dois países, especialmente considerando que dois terços das maiores empresas dos EUA têm operações no território indiano. O impacto se estende ainda ao mercado de ações da Índia, o quarto maior do mundo e que possui bilhões de dólares de investimento estrangeiro.

Os impactos tarifários

Segundo o The New York Times, a decisão de Trump de aplicar essas tarifas pode prejudicar a estratégia de muitas importadoras americanas que, em anos recentes, haviam começado a transferir parte de sua produção para a Índia para reduzir a dependência das fábricas chinesas.

O movimento ocorre logo após Trump anunciar uma trégua com a China, principal antagonista na guerra comercial que ele trava. A Índia, por sua vez, estava confiante de que sua importância para os Estados Unidos e a boa relação entre Trump e o premiê indiano, Narendra Modi, garantiriam uma isenção das tarifas.

A Índia agora se junta ao Brasil, com quem Trump também tem dificuldades, como únicos países com tarifas de 50%, um valor superior a qualquer outro país.