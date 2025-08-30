Tesla anuncia novo SUV elétrico na Europa com preço inicial de US$ 73,6 mil

O lançamento da versão Performance tem a função de reforçar a presença da empresa de Elon Musk em um disputado mercado europeu (./Divulgação)
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07h28.
A Tesla apresentou o Model Y Performance, versão esportiva do SUV elétrico, com preço inicial de 62.990 euros (US$ 73.690) na Europa.
O lançamento ocorre em um momento de queda nas vendas do fabricante no continente e marca a aposta da empresa em modelos premium para reforçar sua presença no mercado europeu.
O Model Y Performance vem com a proposta de melhoria em relação à versão padrão, que combinam desempenho, tecnologia e design. Entre outras características estão:
O lançamento da versão Performance tem a função de reforçar a presença da empresa de Elon Musk em um disputado mercado europeu, onde SUVs elétricos como BMW iX, Audi Q4 e-tron, Cadillac Lyriq, Ford Mustang Mach-E GT e Hyundai Ioniq 5 N brigam pela preferência, e bolso, dos consumidores.
A companhia também planeja disponibilizar a versão Performance em outros mercados, incluindo os Estados Unidos, com preços possivelmente mais baixos.
Historicamente, a Tesla utiliza recursos de versões premium para atualizar modelos de entrada posteriormente, aumentando vendas futuras.
Além disso, a linha global da empresa inclui o Model YL na China, maior e com capacidade para seis passageiros, e uma versão mais acessível do Model Y nos EUA, que será lançada após o fim do crédito tributário federal de US$ 7.500.