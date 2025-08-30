Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Tesla anuncia novo SUV elétrico na Europa com preço inicial de US$ 73,6 mil

Modelo deve ser lançado também nos EUA, com valores inferiores aos praticados no mercado europeu

O lançamento da versão Performance tem a função de reforçar a presença da empresa de Elon Musk em um disputado mercado europeu (./Divulgação)

O lançamento da versão Performance tem a função de reforçar a presença da empresa de Elon Musk em um disputado mercado europeu (./Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07h28.

A Tesla apresentou o Model Y Performance, versão esportiva do SUV elétrico, com preço inicial de 62.990 euros (US$ 73.690) na Europa.

O lançamento ocorre em um momento de queda nas vendas do fabricante no continente e marca a aposta da empresa em modelos premium para reforçar sua presença no mercado europeu.

O Model Y Performance vem com a proposta de melhoria em relação à versão padrão, que combinam desempenho, tecnologia e design. Entre outras características estão:

  • Desempenho e motor: novos motores e baterias de maior densidade; aceleração de 0 a 96 km/h em menos de 3,5 segundos.
  • Suspensão e condução: suspensão adaptativa e modos de condução esportiva para melhor dirigibilidade.
  • Design externo: para-choques redesenhados, rodas maiores, pneus esportivos e componentes aerodinâmicos de fibra de carbono.
  • Interior e tecnologia: bancos esportivos, maior isolamento acústico e tela sensível ao toque de 16 polegadas.
  • Autonomia: até 587 km segundo o ciclo europeu WLTP.
  • Preço: 62.990 euros (US$ 73.690), quase 40% acima do modelo básico de tração traseira, vendido por 45.990 euros (US$ 53.800).

Estratégia da Tesla

O lançamento da versão Performance tem a função de reforçar a presença da empresa de Elon Musk em um disputado mercado europeu, onde SUVs elétricos como BMW iX, Audi Q4 e-tron, Cadillac Lyriq, Ford Mustang Mach-E GT e Hyundai Ioniq 5 N brigam pela preferência, e bolso, dos consumidores.

A companhia também planeja disponibilizar a versão Performance em outros mercados, incluindo os Estados Unidos, com preços possivelmente mais baixos.

Historicamente, a Tesla utiliza recursos de versões premium para atualizar modelos de entrada posteriormente, aumentando vendas futuras.

Além disso, a linha global da empresa inclui o Model YL na China, maior e com capacidade para seis passageiros, e uma versão mais acessível do Model Y nos EUA, que será lançada após o fim do crédito tributário federal de US$ 7.500.

Acompanhe tudo sobre:TeslaCarros elétricosElon Musk

Mais de Casual

Café: confira as novidades que vão encher a sua xícara

Os melhores bares de São Paulo, segundo ranking EXAME Casual 2025

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Conheça o menu Michelin no Brasil com pratos de três ingredientes

Mais na Exame

Negócios

Tom Gruber, criador da Siri: 'Usar IA só para cortar custos é um desperdício'

Mercados

Petrobras empata com Ecopetrol nas preferências do BBI: entenda o por que

Casual

Café: confira as novidades que vão encher a sua xícara

Tecnologia

Diretor do Football Manager diz que cancelar edição anterior foi 'vergonhoso'