BMW aposta em carros “definidos por software” e lança primeira leva da plataforma Neue Klasse

A BMW está apostando em veículos elétricos (EVs) controlados por software e impulsionados por “supercérebros” em uma tentativa ambiciosa de enfrentar rivais chineses e a Tesla.

Seu modelo iX3, que será lançado nesta sexta-feira, 5, antes do Salão do Automóvel de Munique, será o primeiro a ser desenvolvido na aguardada plataforma Neue Klasse. Nos próximos dois anos, a BMW apresentará outros 40 novos modelos, além de atualizações dos atuais, em um movimento que radicaliza a forma como projeta, constrói e vende seus carros.

"A Neue Klasse está nos permitindo fazer grandes avanços em todas as áreas tecnológicas relevantes", afirmou o CEO Oliver Zipse a investidores em julho, destacando que o iX3 servirá de benchmark para o setor. Esse modelo será um dos primeiros “veículos definidos por software”, significando que o sistema centralizado de computação substitui o hardware como principal característica.

Fabricantes tradicionais da Europa, dos Estados Unidos e do Japão têm ficado para trás no desenvolvimento de software, enquanto a Tesla, de Elon Musk, e empresas chinesas como Xiaomi e Xpeng estão avançando rapidamente.

Com a mudança da principal característica em direção ao software, as montadoras poderão oferecer atualizações e novos serviços aos clientes mesmo após a venda, criando também potenciais novas fontes de receita.

Plataforma Neue Klasse

A BMW apresentou o conceito da plataforma Neue Klasse em 2021, investindo mais de €10 bilhões (pouco mais de US$ 11,5 bilhões) no desenvolvimento de suas tecnologias.

Com mais de 20 vezes a capacidade de computação dos veículos atuais e redução na complexidade da eletrônica, a plataforma oferece autonomia de até 800 km e carregamento rápido — mais de 350 km em apenas 10 minutos. Alimentada por quatro “supercérebros”, a frota baseada na Neue Klasse promete melhorar a comunicação interna do veículo, displays de infotainment, direção autônoma e outros recursos.

Segundo Stephen Reitman, analista da Bernstein, a nova plataforma tem o potencial de ser um “grande avanço” para a BMW. Ele acredita que o sucesso da plataforma poderia mudar o futuro da indústria automotiva e alterar a percepção sobre a capacidade dos fabricantes ocidentais de competir em software.

Além da nova geração de carros elétricos, a Neue Klasse será fundamental para os modelos híbridos e de combustão interna da BMW, que também é dona das marcas Rolls-Royce e Mini.