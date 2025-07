Tesla (TSLA) reporta a maior queda nas receitas trimestrais em mais de uma década

Assim como esperado pelo mercado, a Tesla (TSLA) reportou queda nas receitas no segundo trimestre de 2025 para R$ 22,49 bilhões, um recuo de 12% ano contra ano, e abaixo das expectativas do mercado – o que configura a maior queda trimestral nas receitas em mais de uma década. O consenso LSEG previa uma queda de 11% para US$ 22,74 bilhões.

A companhia registrou uma diminuição na receita trimestral pelo segundo trimestre seguido, mesmo após o lançamento da versão atualizada e amplamente esperada do seu SUV mais vendido, o Modelo Y, que os investidores acreditavam que impulsionaria a demanda novamente.

A Tesla explicou que a redução de 12% na receita foi causada pela diminuição nas entregas de veículos e pela menor receita obtida com a venda de créditos regulatórios automotivos. A companhia afirmou que continua planejando o lançamento de um modelo mais acessível no segundo semestre deste ano, destacando que as "primeiras unidades" desse novo modelo foram produzidas em junho.

O lucro líquido da companhia ficou em US$ 1,17 bilhão, uma queda de 16% ano contra ano. O lucro por ação ajustado também veio abaixo das expectativas, em US$ 0,40 ante US$ 0,52 o ano anterior – um recuo de 23% – e ante a projeção do LSEG de US$ 0,43.

A queda dos lucros já era esperada pelo mercado e reflete um avanço da concorrência e a escassez de novos modelos. No ano, as ações da Tesla acumulam queda de 17%, contra a alta de 8% da Nasdaq. Investidores também acompanham a entrada de Elon Musk no universo político.

A produção total da Tesla se manteve estável na comparação anual, em 410,24 mil veículos. As entregas, por sua vez, recuaram 13% para 384,12 mil. As despesas operacionais recuaram levemente 1% para US$ 2,95 bilhões.

No comunicado, a Tesla afirmou que, apesar de um ambiente macroeconômico persistentemente incerto — resultante de mudanças tarifárias, impactos indefinidos de alterações na política fiscal e de instabilidades no sentimento político — segue realizando investimentos de alto valor em CapEx e P&D.

Uma parcela significativa da avaliação trilionária da empresa está vinculada à sua aposta no serviço de robotaxi — cujo teste inicial começou no mês passado em Austin, Texas — e no avanço no desenvolvimento de robôs humanoides.

“Nossos esforços para refinar a oferta Robotaxi em Austin não são específicos daquela localidade e nos permitirão escalar rapidamente para outras cidades com investimento marginal. Realizamos a primeira entrega autônoma do mundo para um cliente, com um novo Model Y de produção dirigindo sozinho por cerca de 30 minutos da fábrica até a casa do proprietário, incluindo trechos em rodovias”, disse em nota.