SpaceX ultrapassa Amazon e encosta na Microsoft em valor de mercado

A SpaceX ultrapassou a Amazon em valor de mercado nesta terça-feira, 16, tornando-se a quinta empresa mais valiosa do mundo e quase alcançando na Microsoft.

As ações subiram cerca de 15,6% no pregão desta terça-feira, 16, atingindo capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,91 trilhões, acima dos US$ 2,66 trilhões da Amazon, mas ainda pouco abaixo dos US$ 2,93 trilhões da Microsoft.

Em apenas três pregões desde o IPO de sexta-feira, 12, a SpaceX acumula alta de mais de 57% acima do preço de abertura de US$ 135, segundo a CNBC e a Reuters.

O after-hours de segunda-feira, 15, chegou a empurrar brevemente a capitalização da SpaceX acima de US$ 3 trilhões, a US$ 229,85 por ação, o que teria colocado a empresa à frente tanto da Amazon quanto da Microsoft ao mesmo tempo, segundo o 24/7 Wall St.

A confirmação da ultrapassagem das duas empresas durante o pregão regular de terça-feira consolida a SpaceX como a terceira maior empresa do mundo, atrás apenas da Apple e da Nvidia.

O ranking que ninguém esperava

O ranking das maiores empresas do mundo por valor de mercado ficou assim nesta terça-feira:

1. Nvidia — mais de US$ 5 trilhões

2. Apple — acima de US$ 4 trilhões

3. Alphabet — acima de US$ 4 trilhões

4. Microsoft — US$ 2,93 trilhões

5. SpaceX — US$ 2,91 trilhões

6. Amazon — US$ 2,66 trilhões

A velocidade sem precedentes

Na sexta-feira, 12, o IPO avaliou a empresa em US$ 1,77 trilhão. No primeiro pregão, subiu 19% e ultrapassou Broadcom, Meta e Tesla. Na segunda-feira, 15, subiu 20% e ultrapassou a TSMC.

Na terça-feira, 16, subiu mais 8% e ultrapassou Amazon e Microsoft. Em três pregões, adicionou mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado — a maior criação de riqueza em bolsa num período tão curto na história do capitalismo moderno.

Nesta mesma terça, a SpaceX formalizou a aquisição da Cursor por US$ 60 bilhões — a startup de programação assistida por IA mais popular entre desenvolvedores. O negócio reforça o posicionamento da empresa no mercado de ferramentas de IA e amplia a competição direta com Anthropic e OpenAI.

O próximo alvo: a Alphabet

Com a Microsoft e a Amazon ultrapassadas, o próximo alvo é a Alphabet — avaliada em cerca de US$ 4 trilhões — e depois a Apple, acima de US$ 4 trilhões. Para ultrapassar a Alphabet, as ações da SpaceX precisariam subir ainda mais 40% a partir dos níveis atuais. Para ultrapassar a Apple, cerca de 50%.

O próprio Musk postou no X neste domingo que a SpaceX "pode conseguir atingir aproximadamente US$ 1 trilhão em receita em 2030" — uma projeção que o mercado está, por enquanto, disposto a acreditar.

O ceticismo que não some

"Podemos dizer com certeza que essa avaliação não faz absolutamente nenhum sentido hoje. As pessoas estão comprando SpaceX na expectativa de que outros também comprarão e elevarão o preço — isso é especulação", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, à Reuters.

A SpaceX reportou receita de US$ 18,67 bilhões em 2025 e prejuízo líquido de US$ 4,94 bilhões após a fusão com a xAI. A avaliação atual representa cerca de 152 vezes a receita anual, múltiplo que nenhuma grande empresa da história havia sustentado por muito tempo.