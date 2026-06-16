SpaceX compra Cursor em aposta de US$ 60 bilhões na IA

A SpaceX formalizou nesta terça-feira, 16, a aquisição da Cursor, startup de programação assistida por IA avaliada em US$ 60 bilhões, num movimento que reforça a aposta da empresa de Elon Musk em ferramentas de código — área em que o próprio Musk reconhecia estar atrás dos concorrentes.

Os investidores da Cursor receberão ações da SpaceX com base no valor implícito de US$ 60 bilhões da startup, segundo filing protocolado nesta terça. O fechamento do negócio está previsto para o terceiro trimestre de 2026, segundo a Bloomberg.

A SpaceX havia revelado em abril que havia garantido o direito de comprar a Cursor, mas adiou o anúncio formal por causa de seu IPO, concluído na semana passada, o maior da história, levantando US$ 85,7 bilhões na Nasdaq.

Com o IPO concluído, o caminho estava aberto para formalizar o negócio.

Por que a Cursor

A Cursor vende ferramentas projetadas para ajudar programadores a escrever e depurar código com mais eficiência usando inteligência artificial.

A startup se tornou um dos negócios de crescimento mais rápido da história recente da tecnologia e um dos protagonistas da era do "vibe coding", a prática de usar prompts de chatbot para gerar código sem precisar programar linha a linha.

A aquisição responde diretamente a uma fraqueza que Musk havia reconhecido publicamente.

Michael Nicolls, presidente da xAI, disse à Bloomberg que o desempenho do Claude, da Anthropic, foi estabelecido como a régua de curto prazo para o Grok Build, sinalizando que a empresa usava o concorrente como referência de benchmark antes mesmo de fechar o acordo com a Cursor.

A SpaceX já vinha recrutando engenheiros da própria Cursor antes de formalizar a compra. Com a aquisição, a empresa passa a competir diretamente com Anthropic e OpenAI num dos segmentos de maior crescimento do mercado de IA.

O tamanho da aposta

US$ 60 bilhões é um número que merece contexto.

A Cursor foi fundada em 2022 e em poucos anos se tornou a ferramenta de programação assistida por IA mais popular entre desenvolvedores profissionais.

Sua avaliação saltou de menos de US$ 10 bilhões no início de 2025 para US$ 60 bilhões agora, multiplicação de seis vezes em menos de 18 meses.

Para a SpaceX, que encerrou seus primeiros pregões como empresa pública com capitalização de mercado de US$ 2,5 trilhões, US$ 60 bilhões representa cerca de 2,4% de seu valor de mercado atual. A empresa declarou no S-1 ter um mercado endereçável total de US$ 28,5 trilhões, dos quais US$ 26,5 trilhões atribuídos à IA.