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SpaceX compra Cursor em aposta de US$ 60 bilhões na IA

Startup de programação assistida por inteligência artificial se tornou uma das empresas de software que mais cresceram nos últimos anos

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 08h15.

A SpaceX formalizou nesta terça-feira, 16, a aquisição da Cursor, startup de programação assistida por IA avaliada em US$ 60 bilhões, num movimento que reforça a aposta da empresa de Elon Musk em ferramentas de código — área em que o próprio Musk reconhecia estar atrás dos concorrentes.

Os investidores da Cursor receberão ações da SpaceX com base no valor implícito de US$ 60 bilhões da startup, segundo filing protocolado nesta terça. O fechamento do negócio está previsto para o terceiro trimestre de 2026, segundo a Bloomberg.

A SpaceX havia revelado em abril que havia garantido o direito de comprar a Cursor, mas adiou o anúncio formal por causa de seu IPO, concluído na semana passada, o maior da história, levantando US$ 85,7 bilhões na Nasdaq.

Com o IPO concluído, o caminho estava aberto para formalizar o negócio.

Por que a Cursor

A Cursor vende ferramentas projetadas para ajudar programadores a escrever e depurar código com mais eficiência usando inteligência artificial.

A startup se tornou um dos negócios de crescimento mais rápido da história recente da tecnologia e um dos protagonistas da era do "vibe coding", a prática de usar prompts de chatbot para gerar código sem precisar programar linha a linha.

A aquisição responde diretamente a uma fraqueza que Musk havia reconhecido publicamente.

Michael Nicolls, presidente da xAI, disse à Bloomberg que o desempenho do Claude, da Anthropic, foi estabelecido como a régua de curto prazo para o Grok Build, sinalizando que a empresa usava o concorrente como referência de benchmark antes mesmo de fechar o acordo com a Cursor.

A SpaceX já vinha recrutando engenheiros da própria Cursor antes de formalizar a compra. Com a aquisição, a empresa passa a competir diretamente com Anthropic e OpenAI num dos segmentos de maior crescimento do mercado de IA.

O tamanho da aposta

US$ 60 bilhões é um número que merece contexto.

A Cursor foi fundada em 2022 e em poucos anos se tornou a ferramenta de programação assistida por IA mais popular entre desenvolvedores profissionais.

Sua avaliação saltou de menos de US$ 10 bilhões no início de 2025 para US$ 60 bilhões agora, multiplicação de seis vezes em menos de 18 meses.

Para a SpaceX, que encerrou seus primeiros pregões como empresa pública com capitalização de mercado de US$ 2,5 trilhões, US$ 60 bilhões representa cerca de 2,4% de seu valor de mercado atual. A empresa declarou no S-1 ter um mercado endereçável total de US$ 28,5 trilhões, dos quais US$ 26,5 trilhões atribuídos à IA.

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