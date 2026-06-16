MANGOS: a sigla que fez Wall Street trocar Apple e Amazon por Nvidia e OpenAI

Durante uma década, FAANG foi o acrônimo que Wall Street usou para descrever o poder da tecnologia: Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Essas cinco empresas definiram a era da economia de atenção — plataformas que monetizavam o tempo das pessoas. Em junho de 2026, esse acrônimo está morto.

No lugar dele, surgiu o MANGOS: Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI e SpaceX. Seis empresas, seis camadas diferentes da economia de inteligência artificial, valor de mercado combinado estimado em mais de US$ 14 trilhões.

E uma pergunta que ninguém ainda consegue responder com certeza: esse é o começo de uma era ou o pico de uma bolha?

A sigla viralizou na semana passada, quando o engenheiro de IA Krishna B. publicou um gráfico no X com os logos das seis empresas. O post acumulou mais de 20 mil curtidas em um dia, segundo o Stocktwits.

Não foi apenas um meme: era o mapa de uma transição real na estrutura do poder tecnológico global.

Enquanto o FAANG foi construído sobre software, dispositivos, comércio, streaming e publicidade, o MANGOS é construído sobre chips, modelos de linguagem, data centers, computação em nuvem e infraestrutura espacial.

Meta: a maior base de usuários do planeta, apostando tudo em IA

A Meta é a única empresa do MANGOS que também era FAANG, sob o nome de Facebook. Mas a Meta de 2026 é uma empresa diferente.

Mark Zuckerberg prometeu aos investidores entregar "superinteligência pessoal para bilhões de pessoas" e está colocando dinheiro onde a boca está: a empresa prevê gastos de capital entre US$ 115 bilhões e US$ 145 bilhões em IA em 2026, quase o dobro do ano anterior.

A receita do primeiro trimestre de 2026 foi de US$ 56,31 bilhões, alta de 33% em relação ao ano anterior.

O papel do MANGOS da Meta é a distribuição: com 3 bilhões de usuários ativos mensais no Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, a empresa controla o maior canal de distribuição de IA ao consumidor do mundo.

O investimento de US$ 14,3 bilhões na Scale AI e a contratação de Alexandr Wang como chefe do Meta Superintelligence Labs é o movimento mais concreto dessa estratégia.

As ações da Meta, no entanto, acumulam queda de cerca de 8% no ano, reflexo do ceticismo dos investidores sobre quando os gastos bilionários vão se traduzir em retorno mensurável.

Anthropic: a empresa mais valiosa que você provavelmente nunca usou diretamente

A Anthropic é a única empresa do MANGOS que a maioria das pessoas ainda não conhece pelo nome, mas cujos produtos estão por toda parte.

Fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI, incluindo Dario e Daniela Amodei, a empresa criou o Claude, modelo de linguagem favorito entre engenheiros de software e empresas que precisam de IA confiável para tarefas de alto risco.

Em maio de 2026, a Anthropic fechou uma rodada de US$ 65 bilhões que avaliou a empresa em US$ 965 bilhões, a maior avaliação privada da história, superando a própria OpenAI no momento do fechamento.

A empresa protocolou confidencialmente seu pedido de IPO na SEC e projeta atingir lucratividade em 2028, dois anos antes da OpenAI.

O Claude Code, ferramenta de programação assistida por IA, cresceu 640% em usuários ativos no último ano, segundo a Sensor Tower, e é hoje o principal motor de crescimento de receita da empresa.

Nvidia: a empresa sem a qual nenhuma das outras existiria

Se o MANGOS fosse um motor, a Nvidia seria o combustível. Todos os modelos de linguagem que alimentam as outras cinco empresas dependem de GPUs da Nvidia para serem treinados e executados.

Essa posição de monopólio de fato na infraestrutura de computação de IA é o que transforma a Nvidia no membro mais lucrativo do grupo.

No primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, a Nvidia reportou receita de US$ 81,62 bilhões, alta de 85% em relação ao ano anterior. A receita de data centers chegou a US$ 75,25 bilhões, crescimento de 92%.

O valor de mercado da empresa superou US$ 5 trilhões em 2026, tornando-a a empresa mais valiosa do mundo. O novo rack Vera Rubin NVL72, avaliado em cerca de US$ 9,1 milhões por unidade, é o produto que vai definir a próxima geração de infraestrutura de IA, e a Nvidia já avisou que vai repassar os custos crescentes de memória diretamente aos clientes.

Google: a empresa que inventou os fundamentos da IA moderna e agora corre para não perder o mercado que criou

O paradoxo do Google no MANGOS é elegante e cruel ao mesmo tempo.

A empresa publicou o estudo "Attention Is All You Need" em 2017, o artigo que inventou a arquitetura Transformer, base de todos os grandes modelos de linguagem existentes.

Em outras palavras, o Google criou a tecnologia que seus concorrentes usaram para ameaçar seu negócio principal: a busca.

A resposta tem sido agressiva. No primeiro trimestre de 2026, a receita da Alphabet foi de US$ 109,9 bilhões, e o Google Cloud cresceu 63%, com backlog de contratos de US$ 460 bilhões.

O Gemini tem 900 milhões de usuários ativos mensais e 350 milhões de assinantes pagos. A aquisição da Wiz por US$ 32 bilhões, concluída em março de 2026, reforçou o Google Cloud no segmento de cibersegurança.

O papel do Google no MANGOS é o de integrador vertical: busca, nuvem, chips próprios (TPUs) e modelos de linguagem num único balanço patrimonial.

OpenAI: a empresa mais famosa da IA, com os números mais contraditórios

A OpenAI é a empresa que popularizou a inteligência artificial para o público geral.

O ChatGPT chegou a 1 bilhão de usuários ativos mensais em maio — o produto de crescimento mais rápido da história da tecnologia. A empresa foi avaliada em US$ 852 bilhões em março, após captar US$ 122 bilhões.

Mas os números financeiros contam uma história mais complexa. A OpenAI gerou US$ 13 bilhões em receita em 2025 e gastou US$ 34 bilhões no mesmo período.

O prejuízo operacional real foi de US$ 8 bilhões, excluindo cobranças contábeis não recorrentes. A empresa não espera atingir lucratividade antes de 2030 e projeta acumular até US$ 85 bilhões em perdas até lá.

O pedido de IPO foi protocolado confidencialmente na SEC neste mês, com listagem possível ainda em 2026.

SpaceX: a empresa de foguetes que virou empresa de IA — e que agora ameaça a Amazon

A SpaceX é o membro mais improvável do MANGOS, e talvez o mais revelador sobre o que o grupo realmente representa. O IPO de 12 de junho foi o maior da história, levantando US$ 85,7 bilhões.

Em dois pregões, as ações subiram mais de 40%, colocando a SpaceX a menos de 15% de ultrapassar a Amazon em valor de mercado.

A fusão com a xAI em fevereiro de 2026 adicionou o Grok e a rede social X ao portfólio.

A aquisição da Cursor por US$ 60 bilhões, formalizada nesta terça-feira, 16, adiciona a ferramenta de programação assistida por IA mais popular entre desenvolvedores.

O Starlink, com 10,3 milhões de assinantes e margem Ebitda de 63%, é o único segmento lucrativo da empresa, e o que justifica o valuation de US$ 2,5 trilhões para um negócio que ainda opera no prejuízo consolidado.

Do FAANG ao MANGOS: o que mudou

A transição do FAANG para o MANGOS não é apenas uma mudança de sigla.

É uma mudança de modelo econômico. O FAANG monetizava atenção. O MANGOS monetiza inteligência, poder computacional e infraestrutura. A diferença mais importante é quem está de fora: Apple, Amazon e Microsoft não fazem parte do MANGOS — não porque não sejam relevantes, mas porque sua relação com a IA é diferente.

São consumidoras e distribuidoras da infraestrutura que o MANGOS controla, não criadoras dela. A Apple usa o Gemini do Google. A Amazon investe na Anthropic.

A Microsoft investiu US$ 13 bilhões na OpenAI. As três empresas mais valiosas do FAANG estão, no fundo, pagando pedágio para as empresas do MANGOS.

A questão que Wall Street ainda não respondeu é se os valuations fazem sentido. A Nvidia negocia a 25 vezes sua receita anual. A SpaceX negocia a 134 vezes.

A OpenAI e a Anthropic ainda não têm data de lucratividade confirmada. Um ETF chamado "Corgi" foi arquivado para dar exposição ao grupo, o mesmo tipo de veículo criado para o FAANG no pico de 2021.

A história tecnológica sugere cautela quando uma sigla vira um ETF. Mas a história também sugere que quem ficou de fora do FAANG em 2013 pagou caro por isso.