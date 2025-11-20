Sem medo da IA, bolsas dos EUA operam em alta; Nvidia dispara

Redação Exame
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11h42.
As bolsas nos Estados Unidos subiam na manhã desta quinta-feira, 20, impulsionadas pelos resultados impressionantes da Nvidia e pela divulgação do aguardado relatório de emprego de setembro.
O Nasdaq liderava os ganhos, com uma alta de mais de 2%, após a Nvidia superar as expectativas de analistas, reportando um recorde de US$ 57 bilhões em vendas trimestrais e reforçando a confiança no setor de inteligência artificial (IA).
Na outra ponta, o relatório de empregos nos EUA, que indicou a criação de 119 mil vagas em setembro, ajudou a fortalecer as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) poderia reduzir as taxas de juros em sua próxima reunião de dezembro.
Apesar do crescimento nos mercados, a taxa de desemprego subiu inesperadamente para 4,4%, o que gerou debates sobre a trajetória futura da economia e a sustentabilidade da recuperação no mercado de trabalho.
Confira os principais dados do mercado nesta manhã, às 11h42, no horário de Brasília:
Nasdaq: subiu quase 2%, com as ações da Nvidia impulsionando o índice.
S&P 500: registrou um ganho de 1,52%, acompanhando o otimismo no setor de tecnologia.
Dow Jones Industrial Average: alta de 1,24%
Ações da Nvidia: subiram cerca de 4%
Ações de empresas de chips: Broadcom e Advanced Micro Devices (AMD) também registraram alta, beneficiadas pela demanda crescente por chips de IA.
Ações internacionais: Taiwan Semiconductor Manufacturing e Samsung Electronics também subiram.