Payroll: EUA cria 119 mil empregos em setembro, acima do esperado

Os Estados Unidos criaram 119 mil vagas de emprego em setembro, segundo dados do relatório de empregos (payroll) divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês).

O número veio muito acima das expectativas do mercado, que previa a criação de 50 mil vagas. O dado era esperado há meses desde que o governo dos EUA foi paralisado e terá impacto direto para o Federal Reserve (Fed) na decisão sobre os juros do país em dezembro.

A taxa de desemprego, por sua vez, ficou a 4,4%. A estimativa do mercado era de 4,3%.

O setor de saúde adicionou 43 mil empregos, e serviços de alimentação e bebidas subiram 37 mil vagas. Já transporte e armazenagem perderam 25 mil postos, e o governo federal viu uma queda de 3 mil vagas.

A taxa de participação na força de trabalho ficou em 62,4%, e a taxa de emprego-população foi de 59,7%. O número de desempregados de longo prazo (27 semanas ou mais) permaneceu em 1,8 milhão.

A paralisação do governo atrasou a publicação dos dados de setembro, mas os números foram coletados antes da interrupção. A coleta de dados para a pesquisa de estabelecimentos teve uma taxa de 80,2%. A divulgação do payroll de outubro, no entanto, foi adiada.