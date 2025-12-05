Santander e Bradesco caíram? Usuários reportam instabilidade nos apps

Os aplicativos do Bradesco e Santander estão instáveis na manhã desta sexta-feira, 5, segundo dados do Downdetector.

De acordo com o site, mais de mil usuários relataram problemas para entrar da plataforma do Santander, enquanto 203 reportaram problemas no Bradesco.

Usuários do X (antigo Twitter) relataram a instabilidade na rede social.

O banco Santander caiu e eu preciso pagar minhas contas — manuela (@manucesarioo) December 5, 2025

A EXAME pediu um posicionamento aos bancos. O espaço segue aberto.