Santander e Bradesco caíram? Usuários reportam instabilidade nos apps

Redação Exame
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11h32.
Os aplicativos do Bradesco e Santander estão instáveis na manhã desta sexta-feira, 5, segundo dados do Downdetector.
De acordo com o site, mais de mil usuários relataram problemas para entrar da plataforma do Santander, enquanto 203 reportaram problemas no Bradesco.
Usuários do X (antigo Twitter) relataram a instabilidade na rede social.
O banco Santander caiu e eu preciso pagar minhas contas
— manuela (@manucesarioo) December 5, 2025
A EXAME pediu um posicionamento aos bancos. O espaço segue aberto.