App do Bradesco tem instabilidade na manhã desta sexta-feira, 31

Redação Exame
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09h48.
Última atualização em 31 de outubro de 2025 às 10h16.
Clientes do Bradesco relataram instabilidade nas operações do banco na manhã desta sexta-feira, 31.
De acordo com o site Downdetector, foram registradas cerca de 827 reclamações às 7h14, no horário de Brasília, apontando dificuldades para acessar o aplicativo e realizar transações.
O principal problema relatado era no aplicativo Bradesco Net Empresa.
Segundo o banco, o Pix apresentou uma instabilidade breve, mas foi normalizado e funciona "normalmente".