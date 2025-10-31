App do Bradesco tem instabilidade na manhã desta sexta-feira, 31

Clientes do Bradesco relataram instabilidade nas operações do banco na manhã desta sexta-feira, 31.

De acordo com o site Downdetector, foram registradas cerca de 827 reclamações às 7h14, no horário de Brasília, apontando dificuldades para acessar o aplicativo e realizar transações.

O principal problema relatado era no aplicativo Bradesco Net Empresa.

Segundo o banco, o Pix apresentou uma instabilidade breve, mas foi normalizado e funciona "normalmente".