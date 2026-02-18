Economia

Lagarde deve deixar BCE antes de 2027, diz site

Saída antecipada pode abrir disputa política entre França e Alemanha pela sucessão no Banco Central Europeu, aponta Financial Times

Christine Lagarde: presidente do BCE deve deixar cargo antes de fim de mandato (Montagem/Exame)

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06h52.

Última atualização em 18 de fevereiro de 2026 às 06h55.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deve deixar seu posto antes de completar o mandato de oito anos, segundo o Financial Times.

De acordo com fonte ouvida pelo jornal, a saída pode ocorrer antes da eleição presidencial francesa, em abril do próximo ano. O mandato termina em outubro de 2027, mas ainda não há data definida para a possível renúncia.

O BCE afirmou ao site britânico que Lagarde não tomou decisão sobre o fim do mandato e que segue focada em suas funções.

Sucessão e eleição francesa

A eventual saída permitiria que o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, influenciassem a escolha do sucessor.

Entre os nomes citados por economistas estão Pablo Hernández de Cos, Klaas Knot, Isabel Schnabel e Joachim Nagel.

A eleição francesa ocorre em meio à liderança de Marine Le Pen nas pesquisas. Condenada por desvio de recursos europeus, ela recorre da decisão e afirma que Jordan Bardella pode substituí-la se necessário. Ambos adotam posição eurocética, o que pode impactar a relação com instituições como o BCE.

Gestão sob pressão

Lagarde assumiu o cargo em novembro de 2019. Sua gestão incluiu a pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e tensões comerciais com os Estados Unidos.

A inflação da Zona do Euro chegou perto de 11% no fim de 2022. O BCE elevou os juros de menos 0,5% para 4% em pouco mais de um ano. A partir de meados de 2024, a taxa foi reduzida para 2%, com a inflação retornando à meta de 2%.

