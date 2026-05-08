Presidente do BCE critica stablecoins privadas de euro e diverge de Trump

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, criticou as stablecoins de euro e disse que os riscos à estabilidade financeira são maiores do que qualquer benefício à moeda do bloco.

Lagarde considera que a Europa deve adotar uma abordagem diferente daquela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem sobre o tema. Nos EUA, as stablecoins foram regulamentadas e Trump quer estimular o uso desde tipo de criptoativo, proibindo que o banco central do país crie uma moeda digital própria lastreada ao dólar.

Para Lagarde, o boco europeu precisa focar em construir uma infraestrutura de liquidação de ativos em blockchain ancorada em dinheiro do banco central. A ideia não é rejeitar totalmente as stablecoins, mas trazer essas ferramentas para a infraestrutura pública.

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As stablecoins são criptomoedas cujo preço está sempre atrelado ao de alguma moeda tradicional soberana, como o dólar, na paridade de 1:1. Essa estabilidade da cotação em relação à divisa de referência se dá porque a empresa emissora mantém reservas naquela moeda, de modo que cada criptoativo corresponde, por exemplo, a US$ 1 que ela tem em caixa no mundo real.

Nos EUA, o governo viu uma oportunidade nas stablecoins, uma vez que emissores deste tipo de token compram grandes quantidades de títulos do Tesouro para manterem em reserva. Assim, acabam ajudando a financiar o Estado e a garantir a soberania do dólar.

A presidente do BCE discursou no Fórum Econômico LatAm do Banco da Espanha, realizado em Madri.

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