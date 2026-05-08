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Presidente do BCE critica stablecoins privadas de euro e diverge de Trump

Christine Lagarde considera que o bloco europeu precisa fortalecer iniciativas públicas de liquidação de ativos tokenizados

Christine Lagarde, presidente do BCE, em uma coletiva de imprensa em Frankfurt, 12 de dezembro de 2024 (AFP)

Christine Lagarde, presidente do BCE, em uma coletiva de imprensa em Frankfurt, 12 de dezembro de 2024 (AFP)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16h53.

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A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, criticou as stablecoins de euro e disse que os riscos à estabilidade financeira são maiores do que qualquer benefício à moeda do bloco.  

Lagarde considera que a Europa deve adotar uma abordagem diferente daquela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem sobre o tema. Nos EUA, as stablecoins foram regulamentadas e Trump quer estimular o uso desde tipo de criptoativo, proibindo que o banco central do país crie uma moeda digital própria lastreada ao dólar.  

Para Lagarde, o boco europeu precisa focar em construir uma infraestrutura de liquidação de ativos em blockchain ancorada em dinheiro do banco central. A ideia não é rejeitar totalmente as stablecoins, mas trazer essas ferramentas para a infraestrutura pública. 

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As stablecoins são criptomoedas cujo preço está sempre atrelado ao de alguma moeda tradicional soberana, como o dólar, na paridade de 1:1. Essa estabilidade da cotação em relação à divisa de referência se dá porque a empresa emissora mantém reservas naquela moeda, de modo que cada criptoativo corresponde, por exemplo, a US$ 1 que ela tem em caixa no mundo real. 

Nos EUA, o governo viu uma oportunidade nas stablecoins, uma vez que emissores deste tipo de token compram grandes quantidades de títulos do Tesouro para manterem em reserva. Assim, acabam ajudando a financiar o Estado e a garantir a soberania do dólar.   

A presidente do BCE discursou no Fórum Econômico LatAm do Banco da Espanha, realizado em Madri.  

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