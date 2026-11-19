Um relatório do MIT pôs um número no centro do debate sobre inteligência artificial nas empresas: 95% das organizações analisadas não tiveram retorno mensurável com seus projetos de IA generativa —- apesar de um investimento corporativo estimado entre US$ 30 bilhões e US$ 40 bilhões.

O estudo, chamado The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, foi produzido pelo projeto NANDA, ligado ao MIT Media Lab. O autor principal é o pesquisador Aditya Challapally. Para os autores, o problema raramente está na tecnologia, mas sim na forma como as empresas escolhem, compram e integram as ferramentas.

Para CEOs e conselheiros, que decidem para onde vai o dinheiro da IA, o valor do relatório está no mapa de erros recorrentes que ele desenha.

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O que o MIT analisou

Entre janeiro e junho de 2025, os pesquisadores revisaram mais de 300 iniciativas de IA divulgadas publicamente. Também fizeram 52 entrevistas estruturadas com representantes de empresas e reuniram 153 respostas de líderes seniores em quatro conferências do setor.

O retrato é de adoção alta e transformação baixa. Mais de 80% das organizações já testaram ferramentas como ChatGPT e Copilot, e perto de 40% dizem tê-las implantado. Os ganhos, porém, ficam na produtividade individual e não chegam ao resultado da empresa.

Nas ferramentas corporativas sob medida, o funil é ainda mais estreito: só 5% chegam à fase de produção.

Ferramentas que não aprendem

Segundo o relatório, o principal obstáculo não é infraestrutura, regulação ou falta de talento. A maior parte dos sistemas de IA generativa não guarda o feedback recebido, não se adapta ao contexto e não melhora com o tempo.

Na prática, a ferramenta vai bem na demonstração e emperra quando encontra o fluxo de trabalho real da empresa. Processos frágeis e pouca integração com a rotina aparecem entre as causas mais comuns dos pilotos que param no meio do caminho.

O dinheiro está indo para o lugar errado

Para quem aprova orçamento, um dos achados é direto: mais da metade dos recursos de IA generativa vai para ferramentas de vendas e marketing. São áreas com métricas visíveis e atenção garantida do conselho.

O maior retorno, porém, apareceu no back-office. Ali, os ganhos vieram da eliminação de contratos de terceirização de processos, do corte de gastos com agências externas e de operações mais enxutas. São frentes menos vistosas, mas com custos fáceis de comparar antes e depois.

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Comprar ou construir em casa

O relatório também contraria uma crença comum nas grandes companhias. Ferramentas compradas de fornecedores especializados ou desenvolvidas em parceria deram certo em cerca de 67% dos casos. Os projetos construídos inteiramente dentro de casa tiveram sucesso com frequência bem menor.

Os autores observaram ainda onde estava o comando dos projetos que funcionaram. Ele ficava com líderes das áreas de negócio e gestores da linha de frente, e não com laboratórios centrais de IA. Isso acelerou as decisões e deixou clara a responsabilidade pelo resultado.

A IA que roda fora do radar

Enquanto os programas oficiais patinam, os funcionários seguem por conta própria. Apenas 40% das empresas disseram ter contratado uma assinatura oficial de um modelo de linguagem. Mesmo assim, trabalhadores de mais de 90% delas relataram usar ferramentas pessoais de IA no trabalho com regularidade.

Para a alta liderança, o dado tem dois lados. Mostra que há demanda real dentro da empresa. Também mostra que boa parte do uso acontece sem regras, sem integração e fora da visão de quem responde pelos riscos.

Priorizar casos de uso, estruturar iniciativas e avaliar riscos e governança são temas do módulo Do Experimento à Escala do FIAC, imersão presencial de dois dias da Saint Paul Escola de Negócios para CEOs, conselheiros e empresários. A próxima turma será em 10 e 11 de março de 2027. Conheça o programa