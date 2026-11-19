O Canva está colocando um botão de desligar ao lado de sua aposta em inteligência artificial. A plataforma anunciou dois controles gratuitos para usuários dos planos Free e Pro, que permitem desativar recursos de IA generativa e reduzir a presença de conteúdos produzidos com essa tecnologia nas buscas e recomendações.

As configurações têm funções diferentes. Uma retira da interface o acesso às ferramentas generativas compatíveis. A outra diminui a exibição de templates e elementos identificados pelo Canva como gerados por IA, sem modificar os projetos que o usuário já criou.

Segundo a central de ajuda da empresa, a liberação é gradual, e os controles podem ainda não aparecer em todas as contas. A preferência por ver menos conteúdo artificial também não elimina integralmente esses materiais da biblioteca.

O anúncio ocorre depois de os recursos de IA da plataforma acumularem mais de 38 bilhões de utilizações, segundo dados da companhia. Em comunicado enviado em primeira mão à EXAME, o Canva afirma que a mudança amplia a escolha dos usuários e não representa um recuo nos investimentos na tecnologia.

Como desligar a IA generativa no Canva

Para desativar as ferramentas, o usuário deve abrir o perfil, entrar em Configurações, acessar Permissões e desligar a opção Ativar recursos de IA generativa. A configuração pode ser revertida quando a pessoa quiser voltar a utilizar essas funções.

O controle permite decidir se ferramentas que geram conteúdo devem fazer parte do ambiente de trabalho. Isso não significa que todo recurso apoiado por inteligência artificial será desativado.

Segundo o Canva, o Removedor de Fundo e a Captura Mágica continuam disponíveis nas condições do plano contratado. O primeiro recorta o objeto principal de uma fotografia, enquanto o segundo permite selecionar e mover elementos dentro da imagem.

A empresa distingue essas funções de edição assistida das ferramentas generativas alcançadas pelo botão. De acordo com a companhia, esses dois recursos não acrescentam rótulos de IA aos metadados do design.

Como ver menos imagens e templates feitos por IA

A segunda configuração fica em Perfil, Sua conta e Personalização de IA. Nessa área, é possível desativar a preferência de conteúdo gerado por inteligência artificial para reduzir sua presença nas sugestões.

O filtro atua sobre o que aparece nas buscas e recomendações. Um elemento artificial que já tenha sido adicionado a uma apresentação, convite ou publicação permanece no projeto, e a configuração não funciona como uma revisão automática dos arquivos antigos.

Os dois controles são independentes. Assim, uma pessoa pode manter as ferramentas generativas disponíveis para quando precisar delas e, ao mesmo tempo, preferir uma biblioteca com menos sugestões desse tipo de conteúdo.

Para quem quer continuar criando manualmente, o Canva destaca um acervo de 175 milhões de templates e elementos feitos por designers e ilustradores. Segundo a companhia, os criadores recebem royalties quando seus trabalhos são utilizados pela comunidade.

Canva prepara um selo para designs sem IA generativa

A empresa também informou que está desenvolvendo um selo para identificar designs produzidos sem ferramentas de IA generativa. A proposta é permitir sua aplicação no momento da publicação, oferecendo uma indicação sobre o processo de criação.

O recurso ainda está em desenvolvimento. O comunicado não informa uma data de lançamento nem detalha como será feita a verificação, quais ferramentas serão consideradas ou como serão tratados conteúdos importados de outros programas.

Essa identificação futura tem uma função diferente dos controles já anunciados. Enquanto as configurações mudam os recursos e as sugestões disponíveis para quem cria, o selo pretende comunicar uma característica do trabalho concluído.

O botão convive com a expansão da IA na plataforma

A possibilidade de desligar funções generativas chega enquanto o Canva amplia sua capacidade de desenvolvê-las. Em outubro, a companhia apresentou o Canva Craft, seu primeiro modelo próprio de geração de imagens, criado pelo laboratório Canva Research.

Segundo a empresa, o modelo organiza a composição antes de produzir a imagem, com a proposta de melhorar o posicionamento dos objetos e a legibilidade dos textos. O lançamento acrescentou tecnologia própria a uma estratégia que também utiliza modelos de parceiros.

A plataforma já oferece recursos de criação por comandos para apresentações, textos e imagens. Com o Canva AI 2.0, o usuário pode iniciar um projeto a partir de uma descrição e continuar pedindo ajustes durante a edição.

Os novos controles acrescentam uma escolha a esse conjunto de produtos. Nas contas organizacionais, administradores de planos como Business, Enterprise, Teams e Education já contam com permissões próprias para definir o uso de IA pelas equipes. A novidade anunciada agora leva controles individuais aos usuários Free e Pro, sem cobrança adicional.