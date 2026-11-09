Anthropic cede à pressão do mercado e IPO do Claude pode sair com 'desconto' de até US$ 300 bilhões

A Anthropic pode começar a apresentar sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a investidores nesta terça-feira, 10, quando se completa o prazo de 15 dias desde a publicação do prospecto, segundo a Bloomberg.

A dona do Claude chega a essa etapa com um calendário mais claro e uma negociação mais difícil. Potenciais compradores passaram a discutir avaliações de US$ 1,2 trilhão a US$ 1,3 trilhão, abaixo dos US$ 1,5 trilhão que já serviam de referência para parte do mercado.

A terça-feira é a primeira data possível para o roadshow, a série de reuniões em que a empresa e os bancos coordenadores apresentam a oferta e sondam quanto os investidores estão dispostos a comprar e a que preço. É a partir dessas conversas que a Anthropic poderá decidir se tem demanda suficiente para manter o plano de estrear na bolsa ainda em novembro.

O que muda na terça-feira?

A Anthropic entregou uma versão confidencial de seu pedido de abertura de capital em junho e publicou o prospecto em 26 de outubro. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, exige que empresas que seguiram esse caminho tornem os documentos públicos ao menos 15 dias antes de iniciar o roadshow.

Na versão atualizada do prospecto, entregue em 2 de novembro, a Anthropic informa que solicitou a listagem na Nasdaq sob o código ANT, com Goldman Sachs e Morgan Stanley à frente da oferta. A faixa de preço e o número de ações continuavam em branco no documento. A venda depende do registro da oferta entrar em vigor.

O Financial Times informou na sexta-feira, 6, que a empresa ainda pretendia estrear antes do feriado de Ação de Graças, em 26 de novembro. Um dia antes, a Reuters havia relatado que potenciais investidores questionavam se a companhia conseguiria manter o calendário depois da queda das ações de tecnologia. A Anthropic não comentou essas dúvidas à agência.

Os US$ 1,5 trilhão já eram um desconto

Em outubro, investidores já discutiam uma avaliação de cerca de US$ 1,5 trilhão, abaixo dos aproximadamente US$ 2 trilhões que haviam considerado antes, segundo a Reuters.

A queda de 5,52% do Nasdaq na quinta-feira, 5, aumentou a pressão. O Wall Street Journal relatou que grandes investidores passaram a duvidar de que a oferta pudesse sair ao patamar de US$ 1,5 trilhão. No dia seguinte, a Bloomberg ouviu potenciais compradores que discutiam valores mais próximos de US$ 1,2 trilhão a US$ 1,3 trilhão.

Esses valores dizem respeito à empresa inteira. A quantia que entra no caixa depende do preço e da quantidade de ações novas que a Anthropic vender. O prospecto também prevê a venda de papéis por acionistas atuais, que ficam com os recursos de suas próprias vendas. O Journal informou que a expectativa era de uma oferta de até US$ 100 bilhões, cifra que a empresa ainda não fixou no documento.

A receita do Claude cresceu. A conta de computação cresceu mais

A Anthropic registrou receita de US$ 16,96 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 11,56 bilhões no trimestre anterior.

No mesmo intervalo, as despesas com computação e infraestrutura subiram de US$ 5,56 bilhões para US$ 9,86 bilhões. O resultado operacional passou de um lucro de US$ 974 milhões para um prejuízo de US$ 567 milhões.

A decisão sobre quanto captar também passa pelos contratos que a empresa já assinou. A Anthropic informou US$ 895,4 bilhões em compromissos de compra e arrendamento, quase todos ligados a computação e infraestrutura.

Do total, US$ 69,8 bilhões vencem nos 12 meses seguintes ao fim de setembro, e os demais compromissos se estendem por vários anos. A empresa diz que pretende usar parte dos recursos do IPO para financiar operações e investimentos nessa infraestrutura.

Os investidores ouvidos pela Reuters também aguardavam um dado que a atualização do prospecto deixou em aberto: a receita de outubro. O número ajudaria a mostrar se o crescimento voltou a acelerar antes de a Anthropic pedir aos compradores que coloquem um preço nas ações.