Wall Street: saiba quando não haverá pregão nos EUA em 2026

Feriados: além de acompanhar os feriados no Brasil, o investidor precisa ficar atento ao calendário das bolsas de NY (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)
Repórter de finanças
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09h00.
Com 2026 se aproximando, é importante verificar não apenas os feriados nacionais que fecharão o mercado brasileiro, mas também os dias em que as bolsas de Nova York estarão fechadas ou com horário reduzido.
Nessas datas, negociações na B3 podem ter menor volume e volatilidade atípica, o que exige atenção redobrada para quem opera no mercado de ações.
No ano que vem, por exemplo, alguns feriados nos EUA, como o Dia de Ação de Graças ou a véspera de Natal, resultarão em fechamento antecipado ou pregão encurtado, impactando a liquidez global.
*Os mercados, na sexta-feira, 27 de novembro (emenda do feriado de Ação de Graças), fecharão mais cedo, às 13h (13h15 para opções elegíveis). As sessões de negociação tardia — que permitem operar após o encerramento do pregão normal — das bolsas NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE National e NYSE Texas fecharão às 17h – normalmente fecham às 20h.
**No dia 24 de dezembro de 2026, os mercados terão fechamento antecipado devido à véspera de Natal. O pregão regular encerrará às 13h, enquanto certos contratos de opções elegíveis terão fechamento às 13h15. Já as sessões de negociação tardia das bolsas NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE National e NYSE Texas terminarão mais cedo, às 17h.