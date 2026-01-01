Wall Street: saiba quando não haverá pregão nos EUA em 2026

Com 2026 se aproximando, é importante verificar não apenas os feriados nacionais que fecharão o mercado brasileiro, mas também os dias em que as bolsas de Nova York estarão fechadas ou com horário reduzido.

Nessas datas, negociações na B3 podem ter menor volume e volatilidade atípica, o que exige atenção redobrada para quem opera no mercado de ações.

No ano que vem, por exemplo, alguns feriados nos EUA, como o Dia de Ação de Graças ou a véspera de Natal, resultarão em fechamento antecipado ou pregão encurtado, impactando a liquidez global.

Feriados das bolsas de Nova York em 2026

Confraternização universal: quinta-feira, 1 de janeiro de 2026

quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 Dia de Martin Luther King: segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 Dia dos Presidentes: segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026

segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Sexta-feira Santa: sexta-feira, 3 de abril de 2026

sexta-feira, 3 de abril de 2026 Memorial Day: segunda-feira, 25 de maio de 2026

segunda-feira, 25 de maio de 2026 Juneteenth: sexta-feira, 19 de junho de 2026

sexta-feira, 19 de junho de 2026 Dia da Independência: sexta-feira, 3 de julho de 2026

sexta-feira, 3 de julho de 2026 Dia do Trabalho: segunda-feira, 7 de setembro de 2026

segunda-feira, 7 de setembro de 2026 Dia de Ação de Graças: quinta-feira, 26 de novembro de 2026*

quinta-feira, 26 de novembro de 2026* Natal: sexta-feira, 25 de dezembro de 2026**

*Os mercados, na sexta-feira, 27 de novembro (emenda do feriado de Ação de Graças), fecharão mais cedo, às 13h (13h15 para opções elegíveis). As sessões de negociação tardia — que permitem operar após o encerramento do pregão normal — das bolsas NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE National e NYSE Texas fecharão às 17h – normalmente fecham às 20h.

**No dia 24 de dezembro de 2026, os mercados terão fechamento antecipado devido à véspera de Natal. O pregão regular encerrará às 13h, enquanto certos contratos de opções elegíveis terão fechamento às 13h15. Já as sessões de negociação tardia das bolsas NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE National e NYSE Texas terminarão mais cedo, às 17h.