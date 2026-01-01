Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Wall Street: saiba quando não haverá pregão nos EUA em 2026

Fique atento aos feriados em Wall Street, que podem afetar a liquidez do mercado brasileiro

Feriados: além de acompanhar os feriados no Brasil, o investidor precisa ficar atento ao calendário das bolsas de NY (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Feriados: além de acompanhar os feriados no Brasil, o investidor precisa ficar atento ao calendário das bolsas de NY (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09h00.

Com 2026 se aproximando, é importante verificar não apenas os feriados nacionais que fecharão o mercado brasileiro, mas também os dias em que as bolsas de Nova York estarão fechadas ou com horário reduzido.

Nessas datas, negociações na B3 podem ter menor volume e volatilidade atípica, o que exige atenção redobrada para quem opera no mercado de ações.

No ano que vem, por exemplo, alguns feriados nos EUA, como o Dia de Ação de Graças ou a véspera de Natal, resultarão em fechamento antecipado ou pregão encurtado, impactando a liquidez global.

Feriados das bolsas de Nova York em 2026

  • Confraternização universal: quinta-feira, 1 de janeiro de 2026
  • Dia de Martin Luther King: segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
  • Dia dos Presidentes: segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
  • Sexta-feira Santa: sexta-feira, 3 de abril de 2026
  • Memorial Day: segunda-feira, 25 de maio de 2026
  • Juneteenth: sexta-feira, 19 de junho de 2026
  • Dia da Independência: sexta-feira, 3 de julho de 2026
  • Dia do Trabalho: segunda-feira, 7 de setembro de 2026
  • Dia de Ação de Graças: quinta-feira, 26 de novembro de 2026*
  • Natal: sexta-feira, 25 de dezembro de 2026**

*Os mercados, na sexta-feira, 27 de novembro (emenda do feriado de Ação de Graças), fecharão mais cedo, às 13h (13h15 para opções elegíveis). As sessões de negociação tardia — que permitem operar após o encerramento do pregão normal — das bolsas NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE National e NYSE Texas fecharão às 17h – normalmente fecham às 20h.

**No dia 24 de dezembro de 2026, os mercados terão fechamento antecipado devido à véspera de Natal. O pregão regular encerrará às 13h, enquanto certos contratos de opções elegíveis terão fechamento às 13h15. Já as sessões de negociação tardia das bolsas NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE National e NYSE Texas terminarão mais cedo, às 17h.

Acompanhe tudo sobre:Feriadosbolsas-de-valoresNYSE (New York Stock Exchange)Estados Unidos (EUA)

Mais de Invest

Sorteio da Mega da Virada 2026 é adiado: saiba o motivo e nova data

Bolsas de NY caem no último pregão, mas fecham 2025 com fortes ganhos

Que horas é o sorteio da Mega da Virada 2025? Veja como acompanhar o resultado ao vivo

Mega da Virada: quantos números são sorteados? Veja até que número vai a aposta

Mais na Exame

Carreira

Eles construíram fortunas — mas primeiro caíram no mesmo erro básico

Mundo

Explosão em estação de esqui na Suíça deixa dezenas de mortos

Casual

Mocktails ganham espaço com Dry January e busca por bem-estar

Um conteúdo Bússola

Por que o Pix despertou o interesse do mundo todo?