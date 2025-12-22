Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

O que é 'rali do Papai Noel' e por que isso importa

Apesar do nome lúdico, o padrão é levado a sério por analistas em Wall Street e no Ibovespa

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06h20.

Na reta final do ano, além das festas e do recesso nos mercados, investidores monitoram um fenômeno de comportamento recorrente nas bolsas: o chamado rali do Papai Noel — ou Santa Claus rally, na expressão popularizada nos Estados Unidos.

Apesar do nome lúdico, o padrão é levado a sério por analistas. Trata-se de um movimento estatisticamente documentado de valorização das ações em um curto período: os últimos cinco pregões de dezembro e os dois primeiros de janeiro. A recorrência e a magnitude dos ganhos fazem do rali uma referência importante para quem acompanha a dinâmica dos mercados.

Como surgiu o conceito

O termo foi consolidado pelo analista Yale Hirsch, criador do Stock Trader’s Almanac, publicação que acompanha padrões sazonais em Wall Street desde 1967.

A base de dados usada no estudo remonta a 1950, e mostra que o índice S&P 500 registrou desempenho positivo nesse período em cerca de 77% dos anos, com retorno médio de 1,3% — bem acima da média semanal histórica do índice, de aproximadamente 0,2%.

A estatística se tornou tão relevante que, segundo Hirsch, a ausência de rali também funciona como sinal de alerta. “Se o Papai Noel não aparecer, os ursos podem surgir na Broad com a Wall”, dizia o analista, em referência à esquina em que fica a Bolsa de Nova York.

Por que o rali acontece?

Não há uma explicação única, mas uma combinação de fatores costuma criar um ambiente favorável:

  • Liquidez menor: com grandes gestores fora do pregão, o volume de negociações cai, o que torna os preços mais sensíveis a compras pontuais.
  • Reposicionamento de portfólio: fundos ajustam carteiras para encerrar o ano com melhor performance.
  • Entradas de capital: aportes de fim de ano, como bônus corporativos e aplicações em previdência, aumentam a demanda por ativos de risco.
  • Clima positivo: a ausência de reuniões do Fed e a trégua no noticiário corporativo contribuem para um ambiente com menos volatilidade.
  • Expectativas auto cumpridas: muitos agentes entram comprados já esperando o rali, o que reforça a tendência.

O que acontece se o rali não vier?

O rali do Papai Noel funciona também como um indicador de sentimento. Quando o padrão não se confirma, analistas interpretam como sinal de cautela dos investidores para o início do novo ano. Historicamente, anos que começam sem o rali tendem a apresentar mais incertezas nos primeiros meses.

E o Brasil?

O padrão também se repete na bolsa brasileira. Segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria, o Ibovespa registrou alta em 17 dos últimos 24 meses de dezembro, reforçando a tendência sazonal. Fundos locais também realocam carteiras e buscam fechar o ano com performance positiva, o que favorece a alta.

Acompanhe tudo sobre:wall-streetIbovespa

Mais de Invest

‘Rali do Papai Noel’: mercado espera presente nas bolsas em dezembro

Vale versus Petrobras: qual gigante da bolsa se saiu melhor em 2025

Ouro bate máxima histórica e rompe marca de US$ 4.400

Depois de um ano intenso de compras, ainda cabe um presente de Natal?

Mais na Exame

Mercados

‘Rali do Papai Noel’: mercado espera presente nas bolsas em dezembro

Pop

Frases de Natal para colocar de legenda no Instagram

Carreira

Fundadores de startups compartilham como se recuperaram do fracasso

Tecnologia

Três motivos pelos quais alta da IA não deve repetir a bolha pontocom