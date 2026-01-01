Multidão se despede de 2025 no Rio; veja fotos de festas ao redor do mundo

No maior réveillon do mundo, uma maré humana cobriu a faixa de areia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para se despedir de 2025.

Autoridades cariocas aguardavam cerca de 2,5 milhões de participantes na festa reconhecida pelo Guinness dos Recordes como a maior do planeta.

Neste ano, shows de artistas como Alok, Belo, Ney Matogrosso e Gilberto Gil embalaram a noite da virdada. A queima de fogos, o momento mais aguardado da noite, durou 12 minutos. No show do DJ Alok, um espetáculo com drones também chamou a atenção.

Show de drones no Rio de Janeiro (Tércio Teixeira/AFP)

Estados Unidos

Em Nova York, milhares de pessoas reunidas na Times Square para presenciar a tradicional descida da bola, sob uma chuva de confete e com temperaturas congelantes.

Multidão tomou as ruas da Times Square para celebrar chegada de novo ano (John Lamparski/AFP)

Pouco depois da meia-noite, Zohran Mamdani, de 34 anos, tomou posse como primeiro prefeito muçulmano de Nova York e jovem promessa da esquerda americana.

Simultaneamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebia o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma deslumbrante festa de Fim de Ano em sua luxuosa residência na Flórida.

Austrália

Em Sydney, a autoproclamada "capital mundial do Ano Novo", os preparativos para o Ano Novo tiveram um gosto amargo.

Fogos de artifício em Sydney, na Austrália (Saeed Khan/AFP Photo)

Há apenas duas semanas, dois homens invadiram uma popular festa judaica na concorrida praia de Bondi e mataram 15 pessoas, o pior massacre registrado no país em três décadas.

Uma hora antes da meia-noite, os festejos pararam para um minuto de silêncio, enquanto a ponte de Sydney foi iluminada de branco como símbolo da paz.

Mesmo assim, centenas de milhares de espectadores lotaram o porto de Sydney para ver o show pirotécnico de nove toneladas de fogos acionados à meia-noite.

França

Fogos de artifício próximos à Torre Eiffeil, na França (Alain Jocard/AFP)

Em Paris, as pessoas se reuniram perto da Torre Eiffel, onde abriram garrafas de champanhe, enquanto na Escócia, uma multidão dançava para dar as boas-vindas ao ano novo na Rua Hogmanay, em Edimburgo.

A Cidade do México organizou um evento popular tradicional que reúne anualmente centenas de milhares de pessoas para dançar e ouvir música eletrônica.

Egito

Fogos de artifícios nas Pirâmides do Egito (AFP)

China