PetroRio(PRIO3) inicia produção de novo poço no Campo de Frade

A PetroRio (PRIO3) comunicou ao mercado na manhã desta quinta-feira, 7, sobre o início da produção do poço ODP4, no Campo de Frade.

O novo poço faz parte da chamada Campanha de Revitalização de Frade, projeto da PetroRio que começou há alguns meses e tem como objetivo aumentar a produção do campo.

Frade pertence 100% à PetroRio e é responsável pela produção de 15,8 mil barris ao dia de petróleo.

Além disso, a reanimação do campo de Frade prevê ao todo a perfuração de 4 poços produtores. A revitalização conta com a aprovação da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP).

A produção da PetroRio (PRIO3)

A produção consolidada de petróleo e gás da PetroRio cresceu 2,2% m/m para 34 mil barris ao dia no mês de maio.

O aumento se deu graças à melhoria da produção do Campo de Frade, onde onde a obra do novo poço ODP4 se localiza, que registrou um fluxo de óleo de 15,4 mil barris por dia, um aumento de 7,1% na comparação mensal.

Ao todo, em maio a PetroRio vendeu 898,6 mil barris de petróleo, uma alta de 1,8% na comparação mensal.

Os resultados da petroleira em 2022

No primeiro trimestre de 2022, os lucros da PetroRio foram de US$ 228 milhões, o que reverteu um prejuízo de US$ 7,2 milhões que a empresa registrado no mesmo período de 2021.

A receita total do primeiro trimestre foi de US$ 309 milhões, uma alta de 159% se comparado com o primeiro trimestre de 2021, quando o resultado foi de apenas US$ 119 milhões.

O Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da petroleira subiu 203% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, alcançando os US$ 225 milhões.

O caixa da PetroRio foi de US$ 1,14 bilhão. O indicador de alavancagem financeira, dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em -0,5 vezes. Um patamar praticamente idêntico em relação ao mesmo período de 2021.

De janeiro até março a PetroRio vendeu aproximadamente 2,8 milhões de barris de petróleo e registrou um recorde de produção média de 35,1 Mboepd.

