PetroRio (PRIO3) registra lucro de US$ 228 mi no 1T22

A PetroRio (PRIO3) divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2022.

A PetroRio registrou um lucro líquido de US$ 228 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 7,2 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

A receita total da petroleira carioca foi de US$ 309 milhões, uma alta de 159% em relação aos primeiros três meses de 2021, quando tinha sido de US$ 119 milhões.

O Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da petroleira subiu 203% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, alcançando os US$ 225 milhões.

O caixa da PetroRio foi de US$ 1,14 bilhão. O indicador de alavancagem financeira, dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em -0,5 vezes. Um patamar praticamente idêntico em relação ao mesmo período de 2021.

De janeiro até março a PetroRio vendeu aproximadamente 2,8 milhões de barris de petróleo e registrou um recorde de produção média de 35,1 Mboepd.

O lifting cost, ou seja, os custos de operação e manutenção de poços petrolíferos da PetroRio, caiu para US$ 11,2 por barril de óleo equivalente (boe), o menor valor já registrado. O indicador está em tendência de queda desde 2018.

PetroRio (PRIO3) compra participação da Petrobras (PETR4) em Albacora

Além disso, a maior companhia petrolífera privada do Brasil comprou a participação da Petrobras (PETR4) nos poços petrolíferos de Albacora Leste.

Segundo a empresa, "estamos muito entusiasmados com as possibilidades que o campo traz à Petrorio, quase dobrando a produção da Companhia", e "consolidando ainda mais um caminho de forte crescimento orgânico para os próximos anos".

Atualmente a PetroRio atua em três bacias espalhadas pelo litoral do Sudeste, mais o estado da Bahia:

Campo de Polvo;

Campo de Frade (na Bacia de Campos/RJ);

Campo de Manati (Camaru Almada/BA);

BTG Pactual (BPAC11) está otimista com PetroRio

O BTG Pactual (BPAC11), em seu relatório mais recente sobre a PetroRio, se manteve otimista sobre o futuro da empresa.

No fechamento desta quarta-feira, as ações da PetroRio registraram uma alta de 5,81%, a fechando em R$ 27,33. Nos últimos 12 meses, as ações acumularam alta de 40,88%.