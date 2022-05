PetroRio compra Albacora Leste por US$ 2,2 bilhões

A PetroRio fechou na última quinta-feira, 28 de abril, a compra do campo Albacora Leste, de propriedade da Petrobras, na Bacia de Campos. Com investimento de até US$ 2,2 bilhões, o empreendimento fará com que a maior empresa praticamente dobre de tamanho tanto em produção quanto em receita e Ebitda. Atualmente, a PRIO produz 34 mil barris/dia, e a aquisição agrega outros 27 mil. A companhia estima uma reserva economicamente recuperável 1P (90% de chance de ser recuperada) próxima a 280 milhões de barris para o Campo de Albacora Leste, sendo, líquido para a PRIO, uma reserva superior a 240 milhões de barris, com previsão de abandono posterior a 2050. As estimativas consideram uma cotação de longo prazo de US$ 62 por barril de petróleo.

Ambas as empresas estão em negociações exclusivas desde novembro do ano passado. Nos termos do acordo, a PetroRio ficará com 90% do negócio – a Repsol Sinopec Brasil (RSB) terá os outros 10% de participação. A PetroRio pagará 15% do valor de Albacora Leste agora e o restante só no closing da operação, previsto para até o final deste ano. O ativo será financiado com o caixa da companhia, que é de US$ 1,4 bilhão.

O pagamento terá parcela fixa de US$ 1,951 milhão, sendo US$ 293 milhões pagos na assinatura do contrato, e mais US$ 1.658 milhão na conclusão da aquisição e transferência da operação para a companhia, sujeito aos ajustes devidos até o fechamento da transação (contados a partir de 1º de outubro de 2022) e ao cumprimento de condições precedentes.

O negócio também contempla a possibilidade de pagamentos adicionais de até US$ 250 milhões, a depender da média anual da cotação do barril de petróleo tipo Brent nos anos de 2023 e 2024.

