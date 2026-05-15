Petróleo sobe 4% após Trump dizer que China comprará óleo dos EUA

O petróleo ampliou os ganhos nesta sexta-feira, 15, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um possível acordo para que a China passe a comprar petróleo estadunidense.

O contrato futuro do Brent para julho avançava 3,71%, cotado a US$ 109,64 por barril por volta das 6h51 (horário de Brasília). Já o West Texas Intermediate (WTI) para junho subia 4,05%, negociado a US$ 105,27.

A alta ganhou força depois que Trump afirmou, em entrevista à Fox News, que Pequim concordou em comprar petróleo dos EUA após reunião com o presidente chinês Xi Jinping.

"Eles concordaram que querem comprar petróleo dos Estados Unidos, vão para o Texas, e nós vamos começar a enviar navios chineses para o Texas, para a Louisiana e para o Alasca", detalhou.

Até o momento, a China ainda não confirmou oficialmente qualquer novo acordo de compras.

Bloqueio de Ormuz

Além da expectativa de aumento da demanda chinesa por petróleo dos EUA, o mercado também reagiu a sinais de redução das tensões em torno do Estreito de Ormuz, rota responsável por cerca de 20% do fluxo global de petróleo.

Um funcionário da Casa Branca afirmou que Xi Jinping demonstrou oposição à militarização da região e a qualquer tentativa de impor taxas para a passagem de navios pelo Estreito.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à CNBC que a China deve atuar nos bastidores para ajudar a manter a rota aberta. "É do grande interesse deles que o Estreito seja reaberto".