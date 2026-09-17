Nestlé eleva produção de suplementos em 30% para surfar onda das canetas emagrecedoras

O 'Efeito Ozempic' no varejo: Nestlé eleva produção da linha Nutren em 30% para capturar onda das canetas emagrecedoras (Divulgação)
Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08h47.
Na fábrica da Nestlé em Araçatuba, no interior de São Paulo, uma das maiores unidades da companhia no Brasil, a produção de Nutren Control, sua linha de suplemento alimentar para pessoas com restrições a açúcares e lactose, aumentou 30%. A alta não é um movimento isolado de fábrica. Ela faz parte da resposta da gigante multinacional suíça de alimentos e bebidas ao crescimento dos medicamentos análogos de GLP-1, popularizados como "canetas emagrecedoras", que reduziram o apetite de milhões de consumidores e abriram uma nova frente de negócios para a indústria de nutrição.
A Nestlé identificou nesse público uma oportunidade para vender produtos voltados a uma necessidade específica de manter a ingestão de proteínas, fibras, vitaminas e minerais mesmo quando o consumidor passa a comer menos.
A estratégia para isso inclui aumento da produção, mudança na comunicação dos produtos, aproximação com profissionais de saúde e a preparação de novos itens para esse mercado.
"Isso responde ao avanço do mercado de GLP-1, porque somos líderes em nutrição, então precisamos sempre estar à frente com as melhores tecnologias, melhor portfólio e em como levamos isso melhor para o consumidor", afirma Mariana Lemos, head de Marketing de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil em entrevista à EXAME.
O movimento dá uma dimensão concreta ao chamado "efeito Ozempic" sobre o varejo. O avanço das canetas emagrecedoras não mexe apenas com farmacêuticas e farmácias, os canais diretamente ligados aos medicamentos. Ao alterar o apetite e a quantidade de alimentos consumidos, os GLP-1 também criam uma nova ocasião de consumo para empresas que vendem produtos de nutrição.
No ano passado, o mercado global de medicamentos para perda de peso movimentou US$ 66,4 bilhões. Até 2033, a previsão de instituições financeiras é de que esse mercado chegue a US$ 185,3 bilhões. No Brasil, projeções do Itaú BBA, por exemplo, estimam que o segmento possa sair dos atuais R$ 10 bilhões para R$ 50 bilhões até o fim da década.
Esses medicamentos, como liraglutida, semaglutida e tirzepatida, foram desenvolvidos inicialmente para o tratamento do diabetes e passaram a ser indicados também para obesidade.
Ao aumentar a sensação de saciedade e reduzir o apetite, eles alteraram a rotina alimentar dos usuários. Segundo a NielsenIQ, aproximadamente 90% deles mudaram seus hábitos alimentares. Seis em cada dez reduziram os gastos com bares, restaurantes e lazer para bancar o tratamento que pode variar de R$ 300 a quase três salários mínimos por mês, a depender de qual produto o usuário opte. E essa mudança vem mexendo com a indústria de alimentos e nutrição.
Na fábrica de Araçatuba, a Nestlé produz cerca de 180 produtos e emprega aproximadamente 800 pessoas. A unidade funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, e é responsável por cerca de 85% da produção brasileira da divisão de Nutrição e Saúde da companhia. O volume fabricado passou de 144 mil toneladas em 2023 para 145 mil toneladas em 2024. Neste ano, a previsão é chegar a 153 mil toneladas — número que, segundo a empresa, está no ritmo para ser alcançado.
A unidade também está no centro de um ciclo de investimentos. A Nestlé prevê aplicar R$ 540 milhões na fábrica entre 2025 e 2028.
O aumento de 30% se refere especificamente à linha Nutren Control, desenvolvida para pessoas que precisam fazer dietas com restrição de açúcares (sacarose, frutose e glicose) e lactose, e que passou a ser posicionada pela companhia como uma solução para consumidores em tratamento com medicamentos GLP-1.Nesta quarta-feira, 16, a Nestlé também anunciou que linha será identificada com o selo "Apoio Nutricional à Jornada GLP-1".
A estratégia começou a ser construída antes da atual explosão de popularidade das "canetinhas". Segundo a head de Marketing de Nutrição e Saúde, a Nestlé vem investindo nesse mercado há cerca de três anos. O avanço dos medicamentos, porém, mudou a velocidade e o foco da estratégia.
"Houve, sim, uma mudança. O foco do time aumentou não apenas na frente científica, mas também no diálogo com os endocrinologistas, levando mais informação e disseminando conhecimento. Isso faz parte do nosso objetivo de atender esse consumidor que está buscando soluções inovadoras para essa necessidade", afirma.
A companhia encontrou uma oportunidade em um consumidor que, paradoxalmente, passa a comprar menos comida, mas pode precisar de produtos mais concentrados em determinados nutrientes.
Uma pesquisa inédita realizada pela Nestlé com 320 pessoas de 18 a 50 anos, em todas as regiões do país, indica que 25% dos adultos das classes A, B e C que mantêm algum cuidado com alimentação e corpo utilizam medicamentos análogos de GLP-1. Outros 18% afirmam já ter recorrido a esse tipo de tratamento, indicando que 43% dos participantes têm ou já tiveram contato com a categoria.
Entre os usuários, 95% dizem buscar uma alimentação mais saudável, 64% monitoram indicadores de saúde, 59% têm acompanhamento nutricional e 54% utilizam aplicativos para acompanhar a alimentação e a rotina. Segundo a pesquisa, o tratamento dura, em média, de três a seis meses.
E a proteína, que vem protagonizando essas mudanças na alimentação, é apenas uma parte do portfólio da Nestlé. A companhia trabalha também com fibras, vitaminas e minerais, além de educação nutricional para consumidores e profissionais de saúde.
"Não é tudo sobre proteína e não é só sobre proteína", afirma Lemos. "Esse boom de proteína veio nesse momento em que as pessoas estão buscando hábitos mais saudáveis, de uma alimentação mais equilibrada, mas é muito mais do que isso".
Segundo a executiva, a estratégia da empresa é entender quais necessidades aparecem quando a ingestão de alimentos cai. "Além de investirmos em soluções, em pesquisar o que realmente faz sentido para esse perfil de consumidor, que não é só proteína, apresentação de massa muscular, endereçar a fadiga, ter realmente os nutrientes, fibra, tudo que ele precisa", afirma.
A head de Marketing afirma que a ingestão alimentar pode cair 50% ou mais entre esses consumidores. É justamente nesse cenário que a companhia tenta posicionar seus produtos e o Nutren Control é apenas uma parte desse portfólio. A Nestlé também aposta no FiberMais, voltado à ingestão de fibras e à saúde intestinal, e no Nutren Multi A-Z, para suplementação de vitaminas e minerais. A companhia também reúne produtos da Puravida em sua divisão de Nutrição e Saúde.
"Quando esse paciente reduz a ingestão alimentar, ele também reduz, de forma geral, o consumo de fibras", afirma Lemos. "A recomendação diária é de 25 a 35 gramas, o que representa uma quantidade significativa de fibras".
A companhia já trabalha com a ideia de que a fibra pode ocupar um espaço semelhante ao que a proteína ganhou no mercado nos últimos anos. "Muitos têm falado que a fibra é a nova proteína", diz. A nossa aposta nesse sentido é FiberMais. Ele entra como um excelente produto que tá há mais de 10 anos no mercado, ele endereça essa necessidade".
A estratégia, contudo, não termina nos produtos que já estão nas prateleiras. A suíça multinacional pretende lançar no ano que vem um produto específico para essa jornada. O desenvolvimento ainda está no estágio de pesquisa, e a companhia pretende reunir comprovação científica antes de avançar na comunicação.
O movimento acontece enquanto a Nestlé amplia globalmente o peso da área de Nutrição. No primeiro semestre, a divisão registrou vendas globais de 8,339 bilhões de francos suíços, ante 9,082 bilhões de francos suíços no mesmo período de 2025. O crescimento orgânico ficou negativo em 1,2%, mas o segundo trimestre mostrou recuperação, com alta de 1,7%, puxada pela aceleração da nutrição adulta e pelo forte desempenho da nutrição médica.
No Brasil, a Nestlé registrou vendas de 2,154 bilhões de francos suíços no primeiro semestre, alta de 6,8% sobre o mesmo período de 2025. Na América Latina, o crescimento orgânico chegou a 5,8% no segundo trimestre, com avanço de 4,2% no volume. E o Brasil, ao lado do México, foi um dos principais responsáveis pela aceleração do crescimento interno real na região, segundo a companhia.
O avanço dos GLP-1 aparece em um momento em que a Nestlé procura ampliar as oportunidades dentro de Nutrição e Saúde, e a empresa não trata essa transformação apenas como uma mudança de portfólio. Há também uma tentativa de disputar o espaço de orientação que se abriu em torno desses medicamentos.
A companhia mantém uma plataforma educacional voltada a profissionais de saúde, a Academia de Obesidade, que reúne mais de 3 mil profissionais em um curso online gratuito. A empresa também trabalha com plataformas digitais destinadas ao consumidor e busca levar informações sobre a jornada de quem utiliza os medicamentos até mesmo para balconistas de farmácias.
A justificativa para essa estratégia está na própria característica do tratamento. Os medicamentos podem reduzir a fome, mas não ensinam o paciente a reorganizar sua alimentação. De acordo com a médica intensivista e nutróloga, Valéria Rosenfeld, gerente médica de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil, essa é uma das principais questões que surgiram com a nova geração de tratamentos contra a obesidade.
"Hoje, reconhecemos que a obesidade abriu uma verdadeira caixa de Pandora no tratamento da doença, especialmente do ponto de vista dos profissionais de saúde", afirma. Para a especialista, o avanço dos medicamentos representa um marco no tratamento de uma doença que historicamente foi negligenciada.
Mas, Rosenfeld destaca que o foco não pode ficar apenas na balança. "A perda de peso é importante, mas é preciso compreender qual é o grau dessa perda, como ela ocorre e qual é o impacto na qualidade de vida do paciente. O objetivo não deve ser apenas a redução do peso, mas também a manutenção da saúde e a preservação da massa muscular", afirma.
A executiva explica que a preocupação da área de Nutrição e Saúde da Nestlé é acompanhar o paciente durante toda a jornada, da fase de maior perda de peso até a manutenção do resultado.
A questão ganha relevância porque uma redução rápida do peso pode vir acompanhada de perda de massa muscular. Rosenfeld é uma das autoras do estudo "Multimodal strategy to protect lean mass in people using semaglutide for obesity - case report", que mostra que a massa magra pode representar 39% do peso perdido com semaglutida, 33% com retatrutida e 25% com tirzepatida — e cerca de metade da massa magra perdida corresponde a tecido muscular.
A pesquisa concluí que sem acompanhamento adequado, essa perda pode contribuir para um quadro de obesidade sarcopênica, caracterizado pela combinação de excesso de gordura e baixa massa muscular.
A questão ganha relevância porque uma redução rápida do peso pode vir acompanhada de perda de massa muscular. Por isso, segundo Valéria, o acompanhamento da composição corporal deveria fazer parte do tratamento desde o início.
"Hoje, já entendemos a importância de avaliar a composição corporal desde o início, acompanhar as alterações nutricionais desses pacientes e, principalmente, garantir a continuidade do tratamento", afirma a gerente médica da Nestlé.
O médico nutrólogo Guilherme Giorelli, professor de Nutrologia, Medicina do Exercício e Esporte e Endocrinologia, destaca que a estimativa que apontava para 1 bilhão de pessoas com obesidade em 2030 foi alcançada já em 2024. Para Giorelli, isso mostra o quanto a doença avançou enquanto foi tratada como uma questão de comportamento individual.
"Sempre que se falava em obesidade, alguém tinha uma resposta simples, que era falar: 'Vamos comer menos, vamos se exercitar mais'", afirma. "Se pergunta difícil tivesse resposta fácil, já tinhamos resolvido o problema".
De acordo com o médico, o organismo reage à redução da ingestão de alimentos e ao aumento do exercício por meio do que chama de adaptação metabólica. Hormônios como leptina, GLP-1, amilina e insulina participam dessa resposta. "Não é só foco, força e fé", afirma, acrescentando que tratar a obesidade exige compreender a fisiopatologia da doença e combinar diferentes ferramentas.
"Não é alimentação contra exercício, contra remédio, contra cirurgia. Quando vamos unindo os tratamentos, temos resultados cada vez melhores", diz.