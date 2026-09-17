Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa hoje: mercado repercute corte na Selic e pesquisas eleitorais acirradas

O principal índice acionário da B3 recua após super quarta, pressionado por Petrobras e bancos, enquanto o dólar sobe no pregão desta quinta-feira, 17

Ibovespa: índice caiu mais de 1% na abertura após decisões de juros do Copom e do Fed (Patricia Monteiro/Bloomberg via/Getty Images)

Ibovespa: índice caiu mais de 1% na abertura após decisões de juros do Copom e do Fed (Patricia Monteiro/Bloomberg via/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11h19.

Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, 17, na primeira sessão após as decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed). Por volta das 11h10 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 recuava 0,49%, aos 184.638,63 pontos. O movimento contrasta com o avanço das bolsas dos Estados Unidos e da Europa.

O dólar comercial, por sua vez, sobe 0,18%, cotado a R$ 5,161.

Entre os pesos-pesados do índice, Petrobras recua acompanhando a queda do petróleo no exterior. As ações preferenciais da estatal (PETR4) caem 1,27%, enquanto as ordinárias (PETR3) perdem 0,97%. Já a Vale (VALE3) destoa e registra leve alta de 1,34%, impedindo uma queda maior do Ibovespa.

Os grandes bancos também pressionam, o Itaú Unibanco (ITUB4) recua 1,34%, Banco do Brasil (BBAS3) cai 1,72% e Bradesco perde 1,92% (BBDC4) e 2,05% (BBDC3). Na contramão, Santander Brasil (SANB11) avança 1,07%.

CSN Mineração (CMIN3) lidera as perdas, com baixa de 6,25%, seguida por CSN (CSNA3), que despenca 6,04%. C&A Brasil (CEAB3) recua 5,53%, Tenda (TEND3) cai 5,39% e Cury (CURY3) perde 4,79%. Entre as poucas altas, Embraer (EMBJ3) avança 0,45% e Suzano (SUZB3) ganha 0,30%.

Copom corta Selic e Fed eleva juros: o que muda para o Ibovespa

Depois da Super Quarta, investidores passam a avaliar não apenas as decisões tomadas pelos bancos centrais, mas principalmente as sinalizações sobre os próximos passos da política monetária. O Fed elevou os juros pela primeira vez desde 2023, enquanto o Copom deu continuidade ao ciclo de flexibilização monetária no Brasil.

A estrategista de ações da Nomad, Rebecca Nossig, avalia que o pregão reflete forças distintas no ambiente doméstico e internacional. "O desempenho do índice nesta manhã reflete um verdadeiro cabo de guerra entre os fatores externos e o cenário doméstico", afirma.

Apesar do ambiente externo relativamente mais favorável para ativos de risco, a cautela permanece diante dos efeitos dos juros americanos sobre os fluxos internacionais de capital, explica a especialista.

Na avaliação da corretora de investimentos Monte Bravo, o Copom reconheceu a moderação da atividade e a desaceleração da inflação, mas preservou uma postura cautelosa. A continuidade da desaceleração da atividade e uma dinâmica mais favorável dos preços podem abrir espaço para outro corte de 0,25 ponto percentual.

Outros analistas repercutiram se é hora ou não de voltar a investir em ações diante da queda dos juros.

No radar dos investidores também está a repercurssão do anúncio de reajuste do Bolsa Família de 15,04% nos valores pagos aos beneficiários do programa social às vésperas da eleição. O valor mínimo do programa social, hoje de R$ 600 vai passar a R$ 691. O aumento ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter admitido nesta semana que o custo de vida aumentou no país.

Bolsas de NY sobem após Fed elevar juros pela 1ª vez desde 2023

As bolsas americanas avançam nesta quinta-feira, recuperando parte das perdas da sessão anterior. O movimento é sustentado pelo recuo dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo e pela valorização das grandes empresas de tecnologia.

O Dow Jones sobe cerca de 0,8%, enquanto o S&P 500 avança 1,2% e o Nasdaq ganha 1,5%. Entre as gigantes de tecnologia, Nvidia e Amazon avançam cerca de 2%, enquanto Microsoft sobe 1%. Applied Materials, Qualcomm e Intel também registram ganhos.

Os rendimentos dos títulos públicos americanos cedem após a forte reação à decisão do Fed na véspera. A taxa da Treasury de dez anos voltou a ficar abaixo de 5%, recuando mais de 5 pontos-base, para cerca de 4,95%.

Já os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 10 mil na semana encerrada em 12 de setembro no país, para 196 mil, considerando dados com ajuste sazonal.

Petróleo cai mais de 2% e pressiona ações de petroleiras

Os preços do petróleo recuam na quinta-feira, contribuindo para a pressão sobre as ações da Petrobras e de outras petroleiras. O West Texas Intermediate (WTI, referência de preços nos EUA) cai 1,71%, a US$ 100,68 por barril, enquanto o Brent, parâmetro global, recua 2,75%, a US$ 102,92.

O mercado reage aos esforços da Arábia Saudita para ampliar as exportações apesar das dificuldades logísticas na região.

O país disponibilizou cargas adicionais para refinarias asiáticas por meio de transferências entre navios próximas a Omã, enquanto autoridades americanas indicaram que a interrupção do oleoduto Leste-Oeste saudita deve ser temporária.

Bolsas da Europa sobem após decisões de juros dos BCs

As principais bolsas europeias operam no campo positivo hoje. O Stoxx 600 avança 0,87%, enquanto o DAX, de Frankfurt, sobe 0,89%. O FTSE 100, de Londres, ganha 0,87%, o CAC 40, de Paris, registra alta de 0,66%, e o FTSE MIB, de Milão, avança 0,88%.

A inflação anual da zona do euro acelerou de 2,9% em julho para 3,2% em agosto, segundo a leitura da Eurostat. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) manteve a taxa básica de juros em 3,75% ao ano, em linha com as expectativas do mercado.

Investidores europeus acompanham, ainda, a reação dos mercados globais à decisão do Fed e a queda dos rendimentos dos títulos americanos.

Bolsas da Ásia fecham sem direção única após decisão do Fed

Os mercados asiáticos encerraram a sessão da quinta-feira sem uma direção única. No Japão, o Nikkei 225 avançou 0,33%, aos 64.136 pontos, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, terminou praticamente estável.

Na China continental, o CSI 300 recuou 0,45%, aos 4.460 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng caía 0,62% na reta final das negociações. Na contramão, o S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 0,41%, aos 8.732 pontos.

Acompanhe tudo sobre:IbovespaAçõesDólarFed – Federal Reserve SystemCopomJuros

Mais de Invest

Petrobras fecha acordo para explorar oito blocos de petróleo na Costa do Marfim

Nestlé eleva produção de suplementos em 30% para surfar onda das canetas emagrecedoras

Emprego nos EUA, juros na Inglaterra e pesquisas eleitorais: o que move os mercados

Selic, IPCA ou CDI: qual a melhor opção da renda fixa com os juros a 13,75%?

Mais na Exame

Ciência

‘Pílula da longevidade’ para cães avança em aprovação nos EUA

Pop

Pouco tempo? Confira 10 séries com episódios de até 20 minutos para assistir no almoço

Future of Money

SEC libera negociação de ações tokenizadas nos EUA em projeto de 5 anos

Mercado Imobiliário

Michael B. Jordan pode perder US$ 2,7 milhões ao vender mansão em Los Angeles