Paramount recebe oferta de ex-CEO da Warner e deixa acordo com Skydance em aberto

O conselho da Paramount estendeu a janela de compras sob seu acordo com a Skydance Media por 15 dias, enquanto se envolve com um grupo de investidores liderado por Edgar Bronfman Jr., que na quarta-feira ofereceu US$ 6 bilhões para assumir o controle do conglomerado de mídia — acima dos US$ 4,3 bilhões anteriores.

De acordo com a Variety, Bronfman e aliados fizeram na quarta-feira a oferta mais alta para adquirir a National Amusements, acionista controladora da Paramount, e adicionaram um extra no acordo — oferecendo um pool de US$ 1,7 bilhão para dar aos acionistas sem direito a voto da Paramount um prêmio de compra de US$ 16/ação por uma parte de seus papéis. O grupo liderado por Bronfman ofereceu originalmente US$ 4,3 bilhões e não havia se oferecido para adquirir nenhuma ação sem direito a voto da Paramount Global. A mudança coloca em espera, por enquanto, o acordo com a Skydance Media, de David Ellison, que veria a Skydance se fundir com a Paramount.

Bronfman, ex-CEO da Warner Music Group e Seagram, supostamente garantiu US$ 5,5 bilhões em compromissos de capital de quase 20 apoiadores. de acordo com o Wall Street Journal.

Em um anúncio na quarta-feira, o comitê especial do conselho da Paramount confirmou o "recebimento de uma proposta de aquisição de Edgar Bronfman Jr.", em nome de um consórcio de investidores, e disse que o período de "go-shop" foi estendido para o consórcio Bronfman até 5 de setembro de 2024.

"Não há garantia de que este processo resultará em uma proposta superior", disse o comitê especial. "A empresa não pretende divulgar mais negócios em andamento a menos e até que determine que tal divulgação seja apropriada ou seja de outra forma necessária."

Indas e vindas

Desde que fechou o acordo com a Skydance em 7 de julho, representantes do comitê especial do conselho da Paramount sobre fusões e aquisições contataram mais de 50 terceiros "para determinar se eles tinham interesse em fazer uma proposta para adquirir a Paramount".

O que acontece depois?

O comitê do conselho da Paramount, após uma revisão, pode determinar que a proposta de US$ 6 bilhões de Bronfman é um não-go e que a Paramount prosseguirá com o acordo original da Skydance. Por outro lado, o comitê do conselho da Paramount poderia considerar a proposta de Bronfman uma oferta melhor - a Skydance teria a oportunidade de melhorar sua proposta original, de acordo com a Variety.

Não se sabe o que Bronfman e seus parceiros fariam com a Paramount Global se concluíssem a compra. Eles podem dividir a empresa de alguma forma vendendo suas divisões, que incluem CBS, Paramount Pictures, Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks.

Bronfman, em uma carta de 19 de agosto a Charles Phillips — o membro do conselho da Paramount e ex-executivo da Oracle que lidera o comitê especial de fusões e aquisições — disse que sua proposta "elimina os riscos, incertezas e custos de combinar a Paramount com a Skydance", e que o negócio da Paramount é "muito mais valioso" do que o valor da proposta da Skydance. A Skydance diz que o acordo com a Paramount tem um valor empresarial de US$ 28 bilhões, com a própria Skydance avaliada em US$ 4,75 bilhões.

A oferta Skydance vale mais de US$ 8 bilhões. Isso inclui US$ 2,4 bilhões para adquirir ações da NAI, que representam 77% do poder de voto na empresa, e US$ 1,5 bilhão para ajudar a pagar dívidas. Além disso, sob a proposta, acionistas ordinários poderiam sacar uma parte de suas ações por US$ 15/ação.