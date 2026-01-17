Brasil

Unesp encerra inscrições para vagas via Enem 2024 e 2025 na segunda-feira

Modelo de seleção, adotado pela primeira vez, oferece 729 vagas em 23 cidades

Universidade oferece 729 vagas em 23 cidades com ingresso exclusivo pela nota do Enem (Angelo Miguel/MEC)

Redação Exame

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12h25.

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) encerra na próxima segunda-feira, 19, o prazo de inscrições para vagas destinadas a candidatos que concorrerão por meio das notas do Enem 2024 e 2025.

Esta é a primeira vez que a universidade adota um processo seletivo com vagas exclusivas via Exame Nacional do Ensino Médio. Ao todo, estão disponíveis 729 vagas distribuídas em 23 municípios do estado de São Paulo.

Segundo a instituição, a iniciativa busca ampliar as formas de ingresso, complementando o modelo tradicional de vestibular.

Resultado do Enem: quais são as datas de inscrições do Sisu e Prouni 2026

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, responsável pela seleção. A taxa é de R$ 20, e o resultado está previsto para ser divulgado em 30 de janeiro.

Os cursos oferecidos nessa modalidade não exigem provas de habilidades específicas. As vagas estão distribuídas entre os seguintes campus:

  • Araçatuba (14);
  • Araraquara (86);
  • Assis (43);
  • Bauru (93);
  • Botucatu (60);
  • Dracena (8);
  • Franca (41);
  • Guaratinguetá (31);
  • Ilha Solteira (31);
  • Itapeva (8);
  • Jaboticabal (28);
  • Marília (49);
  • Ourinhos (8);
  • Presidente Prudente (68);
  • Registro (8);
  • Rio Claro (50);
  • Rosana (8);
  • São João da Boa Vista (8);
  • São José do Rio Preto (47);
  • São José dos Campos (12);
  • São Vicente (8);
  • Sorocaba (8);
  • Tupã (12).
