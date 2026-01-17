Unesp encerra inscrições para vagas via Enem 2024 e 2025 na segunda-feira

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) encerra na próxima segunda-feira, 19, o prazo de inscrições para vagas destinadas a candidatos que concorrerão por meio das notas do Enem 2024 e 2025.

Esta é a primeira vez que a universidade adota um processo seletivo com vagas exclusivas via Exame Nacional do Ensino Médio. Ao todo, estão disponíveis 729 vagas distribuídas em 23 municípios do estado de São Paulo.

Segundo a instituição, a iniciativa busca ampliar as formas de ingresso, complementando o modelo tradicional de vestibular.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, responsável pela seleção. A taxa é de R$ 20, e o resultado está previsto para ser divulgado em 30 de janeiro.

Os cursos oferecidos nessa modalidade não exigem provas de habilidades específicas. As vagas estão distribuídas entre os seguintes campus: