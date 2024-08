Skydance acusa Paramount de violar acordo e ameaça sair de negociação, diz WSJ

A Skydance está acusando o comitê especial de diretores da Paramount de violar os termos do acordo ao estender o período em que pode se envolver com outros licitantes para comprar a empresa. As informações são do The Wall Street Journal.

"Embora a Skydance não esteja atualmente exercendo seu direito de rescindir o acordo, reservamo-nos o direito de fazê-lo no futuro", escreveram os advogados da Skydance em carta divulgada pelo jornal.

A Paramount estendeu na quarta-feira o período de "go shop" — uma janela durante a qual o comitê pode solicitar e revisar propostas — até 5 de setembro após receber uma proposta de acordo de US$ 6 bilhões de Edgar Bronfman Jr. para a National Amusements (NA), a empresa que controla a Paramount. O período de "go shop" estava originalmente programado para expirar no final da quarta-feira.

Sob os termos do acordo com a Skydance, o comitê especial teve que decidir se a oferta de Bronfman "é ou seria razoavelmente esperada para levar a uma proposta superior", em relação à oferta da Skydance. A Skydance está argumentando que a oferta não foi superior, conforme definido no acordo de transação, e, portanto, o comitê não deveria ter estendido a janela.

A Skydance diz que, ao não interromper todas as negociações com a equipe de Bronfman até o final de quarta-feira, "a Paramount cometeu uma violação material e incurável do Acordo de Transação", e o comitê deve solicitar o retorno ou a destruição de todas as informações relacionadas ao acordo do grupo de Bronfman.

As ofertas

A oferta de aproximadamente US$ 8 bilhões da Skydance, que os diretores da Paramount e a NA aceitaram no mês passado, envolve a compra da National Amusements e a fusão da Skydance com a Paramount. O acordo colocaria US$ 1,5 bilhão no balanço da Paramount que pode ser usado para pagar dívidas. Além disso, forneceria mais de US$ 4 bilhões para comprar cerca de 50% das ações sem direito a voto da Paramount a US$ 15 cada, ou permitir que elas fossem transferidas para a nova empresa.

Na quarta-feira, poucas horas antes do período de go-shop expirar, Bronfman apresentou uma oferta revisada de US$ 6 bilhões pela National Amusements e uma participação minoritária na Paramount, acima dos US$ 4,3 bilhões de apenas alguns dias antes.

A nova oferta de Bronfman incluía outros US$ 1,7 bilhão a serem usados ​​para uma oferta pública que daria aos acionistas sem direito a voto e não pertencentes à National Amusements uma opção de sacar um prêmio de US$ 16 por ação, segundo pessoas ouvidas pelo WSJ envolvidas na negociação. Em sua oferta inicial, Bronfman não ofereceu aos acionistas Classe B da Paramount essa opção de saque.