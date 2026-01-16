Dólar fecha estável a R$ 5,37 e acumula leve alta de 0,15% na semana

O dólar à vista encerrou esta sexta-feira, 16, em leve alta de 0,08%, cotado a R$ 5,373. Com o movimento, a moeda norte-americana fechou a semana com valorização acumulada de 0,15%. No comparativo em valor absoluto, o dólar passou de R$ 5,3652 para R$ 5,373 ao longo do período, uma alta de cerca de 0,78 centavo.

O comportamento do câmbio nesta sexta foi marcado por estabilidade, em meio a mais um dia de pressão na curva de juros dos Estados Unidos.

Segundo análise de Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, a alta dos yields reflete uma reprecificação das expectativas para a política monetária americana, em um contexto de incertezas em torno da sucessão na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O diretor do Conselho Econômico Nacional (NEC, na sigla em inglês) da Casa Branca, Kevin Hassett,por exemplo, é um dos nomes considerados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para substituir Jerome Powell, que deixa o cargo em maio, na presidência do Fed.

Na plataforma Polymarket, de previsões do mercado, ele aparece, porém com 85% de probabilidade de indicação ante 85% que registrava. À frente dele agora está o ex-diretor do Fed Kevin Warsh, com 60%. Isso porque Trump sinalizou que pode manter Hassett no cargo atual.

"A leitura de um Fed potencialmente mais hawkish e independente de pressões políticas sustentou os yields e deu suporte ao dólar globalmente, com o DXY avançando na semana", afirmou Shahini.

No cenário externo, porém, o avanço da moeda foi parcialmente limitado pelo alívio geopolítico nas tensões entre EUA e Irã.

O presidente dos Estados Unidos afirmou nesta sexta que "se convenceu" a suspender uma possível ação militar contra o Irã, em parte porque o regime iraniano teria cancelado execuções planejadas de manifestantes detidos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.