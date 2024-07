Paramount chega a acordo para se fundir com Skydance, diz NYT

Paramount e Skydance chegaram a um acordo de fusão no domingo, no que inauguraria uma nova era para a CBS, a Nickelodeon e o estúdio de cinema por trás das franquias “Top Gun” e “Missão: Impossível”.

Segundo o New York Times, o acerto representa um "ponto de virada" para a família Redstone, que controla o conglomerado - que passou por altos e baixos nas últimas décadas

A fusão dará ao conselho da Paramount uma janela de 45 dias para ver se consegue encontrar um acordo superior.

Se o negócio com a Skydance for fechado, um novo magnata em Hollywood surgirá. David Ellison, o nome forte por trás do Skydance, se tornará o principal executivo da Paramount. O acordo é, de certa forma, a história da mídia em grande escala, com uma família que fez fortuna no entretenimento tradicional sendo em grande parte substituída por outra oriunda da tecnologia – Ellison é filho do fundador da Oracle, Larry Ellison.

“Dadas as mudanças na indústria, queremos fortalecer a Paramount para o futuro e, ao mesmo tempo, garantir que o conteúdo continue sendo o rei”, disse Shari Redstone, presidente do Conselho da Paramount, em comunicado.

De acordo com o Times, Ellison se tornará presidente e CEO da Paramount. Ele agradeceu a Redstone em um comunicado, dizendo estar “incrivelmente grato por ela ter “concordado em nos confiar a oportunidade de liderar a Paramount”.

Nos últimos anos, a Paramount tornou-se o exemplo de uma indústria de mídia tradicional que vem tendo dificuldades para bater de frente com gigantes de streaming, como a Netflix, e de empresas de tecnologia, como a Amazon. Esses segmentos têm muito dinheiro para gastar comparando com os estúdios tradicionais. A Paramount tentou substituir seu enfraquecido negócio de TV a cabo por negócios de streaming como o Paramount+, mas esses esforços ainda não são tão lucrativos quanto as operações de TV tradicionais.

Qual o valor do negócio?

O valor total da fusão não ficou claro porque o negócio é complexo. A Skydance e seus financiadores irão adquirir a National Amusements, empresa que detém as ações com direito a voto da família Redstone na Paramount, por cerca de US$ 1,75 bilhão. A Paramount também está se fundindo com a Skydance, deixando o estúdio e seus patrocinadores no comando de um império de mídia que inclui propriedades de cinema, TV e notícias.

A capitalização de mercado da Paramount – o valor que o mercado de ações atribui à empresa – é de cerca de US$ 8,2 bilhões. O acordo avalia a Skydance em US$ 4,75 bilhões.