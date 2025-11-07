Ouro volta a brilhar e fecha acima de US$ 4 mil na semana

O ouro voltou a subir nesta sexta-feira, 7, e encerrou a semana acima dos US$ 4 mil a onça-troy, impulsionado pela desvalorização do dólar e à redução do apetite por risco. O movimento também reflete as incertezas em torno da paralisação parcial do governo dos EUA, o que aumenta a busca por ativos de proteção.

O ouro à vista subiu 0,7%, para US$ 4.007,01 por onça, enquanto os contratos futuros de ouro nos EUA para entrega em dezembro ganharam 0,51%, para US$ 4.012,00 por onça. Na semana, o desempenho é positivo em 0,33%. A queda do dólar contribuiu para o avanço, tornando o ouro mais barato para investidores que operam em outras moedas.

Segundo Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals à CNBC, o movimento recente sugere que o ouro e a prata podem estar estabelecendo um piso técnico de preços.

Com a paralisação do governo norte-americano adiando a divulgação do relatório oficial de empregos não agrícolas, investidores recorreram a dados privados, que indicaram perda de vagas em outubro, aumentando as apostas em novo corte de juros pelo Federal Reserve.

De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, o mercado agora precifica 67% de chance de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em dezembro.

Enquanto isso, a China prepara um novo regime de licenciamento para exportação de terras raras, que pode acelerar os embarques, mas não deve eliminar totalmente as restrições, frustrando expectativas dos EUA.

“Apesar de as turbulências na política comercial terem se acalmado um pouco, os conflitos estão longe de serem resolvidos. Portanto, é provável que o ouro continue sendo procurado como um porto seguro”, afirmou o Commerzbank.

No ano, o ouro acumula valorização de aproximadamente 52%, mas já recua mais de 8% em relação ao recorde histórico registrado em 20 de outubro.

Entre outros metais, a prata à vista subiu 0,66%, para US$ 48,26 por onça, enquanto a platina subiu 1,03%, a US$ 1.553,40, e o paládio avançou 1,66% em US$ 1.418,00. Apesar dos ganhos pontuais, os três metais preciosos caminham para fechar a semana em queda.