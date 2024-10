Ouro atinge novo recorde com tensão no Oriente Médio

Os preços do ouro alcançaram nesta sexta-feira, 18, um valor recorde acima de US$ 2,72 mil por onça. O metal geralmente é um refúgio para investidores em momentos de tensão — como o que está acontecendo no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia.

Os mercados têm estado sob tensão devido à crise no Oriente Médio, onde Israel combate o Hamas em Gaza e o Hezbollah no sul do Líbano, despertando temores de um conflito regional que envolva o Irã. Os investidores também buscam redimensionar suas carteiras antes da eleição nos Estados Unidos, que acontece em 5 de novembro.