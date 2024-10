Ataques de Israel no Líbano matam 45 pessoas nas últimas 24 horas

Ao menos 45 pessoas morreram nas últimas 24 horas no Líbano em consequência de ataques israelenses, com mais da metade das vítimas registradas na cidade de Nabatieh, no sul do país. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde Pública libanês.

179 feridos e impacto contínuo no Líbano

A pasta também relatou que 179 pessoas ficaram feridas em diversos ataques no país durante o mesmo período. [Grifar]O número de feridos segue crescendo enquanto o conflito entre Israel e o grupo xiita Hezbollah se intensifica[/grifar].

Conflito prolongado no Líbano

Desde o início do confronto, há um ano, entre Israel e o Hezbollah, um total de 2.412 pessoas morreram e 11.267 ficaram feridas no Líbano, segundo dados do Centro de Operações de Emergência de Saúde do Ministério da Saúde Pública libanês.

Incursão terrestre e deslocamento de civis

Além da campanha de bombardeios, Israel está conduzindo uma incursão terrestre no sul do Líbano, agravando a crise na região. Aproximadamente 1,2 milhão de pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido à violência crescente.