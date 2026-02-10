Invest

Itausa vai pagar dividendos: saiba quando

O cronograma prevê pagamentos ao longo de 2026 e início de 2027

A Itaúsa (ITSA4) também informou que aumentou sua participação acionária na Aegea (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Furlan
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09h52.

A Itaúsa (ITSA4) informou que aumentou sua participação acionária na Aegea Saneamento, após duas operações de aumento de capital que somam cerca de R$ 418,1 milhões.

No primeiro movimento, foi homologado o aumento de capital da Aegea com a emissão de 14,4 milhões de novas ações ordinárias, ao preço de R$ 55,29 por papel. Desse total, a Itaúsa subscreveu 5,03 milhões de ações, com desembolso aproximado de R$ 277,9 milhões, segundo fato relevante divulgado pela investida.

Em uma segunda etapa, ainda sujeita a condições precedentes, a Aegea aprovou a emissão de outras 7,28 milhões de ações ordinárias. A Itaúsa participará dessa rodada com a subscrição de 2,54 milhões de ações, em um aporte adicional de R$ 140,2 milhões.

Com a conclusão da operação, a participação da holding na companhia de saneamento passará de 12,82% para 13,27% do capital total. Ao todo, a Itaúsa terá subscrito 7,56 milhões de ações ordinárias da Aegea.

Segundo a companhia, o aumento de participação está alinhado à estratégia de alocação eficiente de capital e ao foco em ativos considerados estratégicos no portfólio.

A Itaúsa também divulgou o calendário de pagamento dos proventos trimestrais referentes a 2026. Os valores serão distribuídos na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), no montante bruto de R$ 0,0242425 por ação, o equivalente a R$ 0,02 líquidos.

O cronograma prevê pagamentos ao longo de 2026 e início de 2027, com datas-base no fim de cada trimestre e crédito individualizado no mês seguinte à apuração, mantendo a política recorrente de remuneração aos acionistas adotada pela holding.

CompetênciaData-base (posição)Data de pagamento
1º trimestre27.02.202601.04.2026
2º trimestre29.05.202601.07.2026
3º trimestre31.08.202601.10.2026
4º trimestre30.11.202604.01.2027
