Itausa vai pagar dividendos: saiba quando

A Itaúsa (ITSA4) também informou que aumentou sua participação acionária na Aegea (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09h52.
A Itaúsa (ITSA4) informou que aumentou sua participação acionária na Aegea Saneamento, após duas operações de aumento de capital que somam cerca de R$ 418,1 milhões.
No primeiro movimento, foi homologado o aumento de capital da Aegea com a emissão de 14,4 milhões de novas ações ordinárias, ao preço de R$ 55,29 por papel. Desse total, a Itaúsa subscreveu 5,03 milhões de ações, com desembolso aproximado de R$ 277,9 milhões, segundo fato relevante divulgado pela investida.
Em uma segunda etapa, ainda sujeita a condições precedentes, a Aegea aprovou a emissão de outras 7,28 milhões de ações ordinárias. A Itaúsa participará dessa rodada com a subscrição de 2,54 milhões de ações, em um aporte adicional de R$ 140,2 milhões.
Com a conclusão da operação, a participação da holding na companhia de saneamento passará de 12,82% para 13,27% do capital total. Ao todo, a Itaúsa terá subscrito 7,56 milhões de ações ordinárias da Aegea.
Segundo a companhia, o aumento de participação está alinhado à estratégia de alocação eficiente de capital e ao foco em ativos considerados estratégicos no portfólio.
A Itaúsa também divulgou o calendário de pagamento dos proventos trimestrais referentes a 2026. Os valores serão distribuídos na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), no montante bruto de R$ 0,0242425 por ação, o equivalente a R$ 0,02 líquidos.
O cronograma prevê pagamentos ao longo de 2026 e início de 2027, com datas-base no fim de cada trimestre e crédito individualizado no mês seguinte à apuração, mantendo a política recorrente de remuneração aos acionistas adotada pela holding.
|Competência
|Data-base (posição)
|Data de pagamento
|1º trimestre
|27.02.2026
|01.04.2026
|2º trimestre
|29.05.2026
|01.07.2026
|3º trimestre
|31.08.2026
|01.10.2026
|4º trimestre
|30.11.2026
|04.01.2027