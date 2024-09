Ouro começa a semana sendo negociado perto de recorde histórico

O ouro se estabilizou perto de um recorde com os próximos dados da economia dos EUA esperados para dar pistas sobre se a redução da taxa de 50 pontos-base do Federal Reserve na semana passada será a primeira de uma série de cortes. Investidores aguardam para analisar o quanto o movimento do Fed pode estimular a economia.

O ouro em barras, tradicionalmente um refúgio para os investidores em momentos de incerteza, foi negociado perto de US$ 2.620 a onça após atingir uma valor histórico de US$ 2.625,77 na sexta-feira, de acordo com a Bloomberg.

Os investidores também estavam monitorando as tensões crescentes no Oriente Médio, sobretudo no conflito entre Hezbollah e Israel que poderia se expandir para um conflito regional mais amplo. Isso provavelmente pressionaria ainda mais o preço do metal.

A divulgação dos indicadores de gastos com consumo e pedidos de auxílio-desemprego estão programados para serem divulgados no final da semana, o que vai movimentar o mercado até lá.

