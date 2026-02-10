EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Preço do tomate sobe 20% em janeiro e deve ficar ainda mais caro em 2026

Fruto foi a principal alta da inflação de alimentos em janeiro, mostra o IBGE

Tomate: produção brasileira de tomate é estimada em 4,4 milhões de toneladas, segundo o IBGE (Freepik)

Tomate: produção brasileira de tomate é estimada em 4,4 milhões de toneladas, segundo o IBGE (Freepik)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09h46.

Os preços do tomate subiram 20,52% em janeiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta terça-feira, 10. O fruto foi o principal responsável pela alta no item alimentação no domicílio no mês passado. No geral, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, ficou em 0,33%.

O aumento no preço do tomate dá continuidade ao movimento observado nas cotações do fruto nas últimas semanas, quando os valores já estavam elevados por conta das chuvas, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), em nota divulgada na semana passada.

Segundo o órgão, a alta mais acentuada foi registrada no atacado do Rio de Janeiro, onde os preços subiram em razão da menor oferta de frutos, principalmente de Nova Friburgo (RJ) e Venda Nova do Imigrante (ES).

“Nova Friburgo está com pouco tomate, já que a região deve intensificar a colheita apenas em março. Em Venda Nova do Imigrante, o cenário desfavorável de chuvas, que mancharam os tomates na última semana, se amenizou. No entanto, os produtores ainda estão se recuperando do prejuízo, e por isso ainda não há uma oferta expressiva de tomates de melhor qualidade”, diz a nota.

Levantamento do Hortifruti/Cepea mostra que, na safra de verão 2025/26, o clima mais úmido e as temperaturas elevadas aumentaram a incidência de doenças fúngicas e bacterianas nas lavouras, além de comprometerem a qualidade dos frutos, com maior ocorrência de manchas.

Segundo o Cepea, apesar das adversidades climáticas, o maior investimento em tecnologia tem garantido produtividades equivalentes — e, em alguns casos, superiores — às da temporada anterior.

No entanto, esse desempenho vem recuando ao longo da safra, à medida que os problemas fitossanitários se intensificam. No ano passado, a área cultivada com tomate no Brasil recuou 8,9%, para 17.272 hectares na safra 2025/26. Em 2025, os preços do tomate subiram 4,38%, segundo o IBGE.

Preços do tomate em 2026

Para 2026, a expectativa é de que os preços do tomate acumulem alta de 7,0%, estima Francisco Faria, pesquisador e economista da FGV-Ibre.

Para ele, projetar os preços do tomate em 2026 é uma tarefa complexa, já que o produto geralmente apresenta forte volatilidade ao longo do calendário agrícola.

“O tomate e a batata não conhecem o calendário. O ciclo deles pode acontecer todo em um mesmo ano, com altas e quedas muito acentuadas. De qualquer maneira, quando você tira essas oscilações de curto prazo e olha para o conjunto, percebe uma tendência de encarecimento do preço do tomate no longo prazo”, afirma.

A produção brasileira de tomate é estimada em 4,4 milhões de toneladas, com valor de produção de R$ 9,9 bilhões — Goiás é o principal estado produtor do país, diz o IBGE.

Em 2025, o tomate foi um dos principais vilões da inflação dos alimentos. Os preços começaram o ano em queda, refletindo a elevada produtividade favorecida por temperaturas mais amenas.

A partir de março, porém, o cenário mudou em função da menor área plantada, problemas fitossanitários e clima quente e seco nas principais regiões produtoras, o que sustentou uma reação consistente dos preços ao longo do inverno — o movimento de alta se estendeu até o segundo semestre, mas voltou a perder força.

Acompanhe tudo sobre:tomateIPCAPreço dos alimentos

Mais de EXAME Agro

Por que o mercado duvida que a China comprará mais soja dos EUA

Macron apoia eliminação de vinhedos para driblar crise do vinho na França

Por que as ações da dona da Tortuga caíram após venda de 2,2 bilhões de euros

Com El Niño no radar, soja avança no Brasil, mas clima no RS preocupa setor

Mais na Exame

Mercados

Itaúsa amplia fatia na Aegea com aporte de R$ 418 milhões

Future of Money

Brasil compra a queda do bitcoin e investe R$ 87 milhões em fundos cripto

Pop

Sarah vai ser eliminada? Saiba quem deve sair do BBB 26 hoje

Economia

IPCA sobe 0,33% em janeiro com alta na gasolina