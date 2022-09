Dono do OnlyFans lucra US$ 500 milhões em dois anos

O proprietário do OnlyFans, Leo Radvinsky, ganhou US$ 500 milhões nos últimos dois anos, graças as atividades do site. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 1, pela mídia britânica.

A plataforma se tornou muito popular entre as profissionais do sexo e celebridades que venderem conteúdo para seus seguidores na internet.

Os lucros obtidos por Radvinsky com o site explodiram durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), aumentando sete vezes em 2021 na comparação com 2020.

No ano passado, OnlyFans obteve um lucro líquido de US$ 433 milhões, contra US$ 61 registrados em 2020, enquanto as receitas subiram de US$ 358 milhões para US$ 932 milhões.

Os ganhos de Radvinsky foram US$ 284 milhões em 2021 e US$ 233 milhões este ano, transformando-o em um dos empresários mais bem pagos da internet na Grã-Bretanha.

O que é o OnlyFans

O OnlyFans, site com sede no Reino Unido, permite que criadores de conteúdo, como instrutores de fitness, músicos e estrelas eróticas, vendam videoclipes, mensagens e artigos diretamente para fãs, que pagam entre US$ 5 e US$ 50 por mês.

No total, os usuários do OnlyFans gastaram quase US$ 4,8 bilhões na plataforma em 2021, não apenas com conteúdos eróticos, mas também com conselhos de exercícios e dicas de culinária. A maior parte desse montante é paga diretamente aos criadores do conteúdo, e somente 20% vai para o site.

Os lucros do OnlyFans agora superam até grupos gigantes do setor, como MindGeek, holding que possui sites como Pornhub e YouPorn.

O OnlyFans cresceu muito rapidamente pois permitiu que pessoas com grandes seguidores nas redes sociais monetizassem conteúdo sem ter que depender de anúncios patrocinados ou ofertas promocionais.

Nos últimos anos, OnlyFans tentou criar uma marca mais mainstream, alegando que um número crescente de seus criadores vende conteúdo não sexual. Mas ainda não divulgou números sobre a repartição de suas receitas.

O site chegou a proibir inesperadamente a pornografia em seu site antes de voltar atrás na decisão no ano passado.

Radvinsky, empresário ucraniano-britânico, é filho de um dos fundadores do OnlyFans, Guy Radvinsky, ex-banqueiro de Londres que deixou a empresa no final de 2021.