Oncoclínicas sobe mais de 50% com possível acordo com Porto e Fleury

As ações da Oncoclínicas dispararam mais de 40% nesta segunda-feira, 23, após a reação do mercado à entrada da Fleury (FLRY3) em uma potencial estrutura conjunta no segmento de oncologia, que já contava com a participação da Porto Seguro (PSSA3). Às 15h24 (horário de Brasília), os papéis disparavam 53%%, sendo negociados a R$ 2,39.

A operação ainda está em fase preliminar. As companhias aderiram a um termo de compromisso não vinculante, sujeito à aprovação interna. A Porto Seguro havia assinado o acordo na última semana, enquanto a Fleury formalizou sua adesão nesta segunda-feira, 23.

Segundo fato relevante divulgado pela Fleury, o documento é essencialmente o mesmo já anunciado anteriormente entre Porto e Oncoclínicas, com a companhia passando agora a integrar a estrutura como co-investidora, com a possibilidade de aporte de R$ 500 milhões.

A Oncoclínicas concedeu exclusividade de negociação por 30 dias, contados a partir de 13 de março, data da assinatura original do acordo entre Porto e a empresa.

A proposta prevê a criação de uma nova empresa (NewCo) para concentrar os ativos e operações relacionados às clínicas oncológicas da Oncoclínicas. Segundo relatórios de análise do BTG Pactual e do Itaú BBA divulgados nesta segunda-feira, a ONCO3 transferiria esses ativos para a NewCo em troca de ações. Além disso, a nova empresa assumiria R$ 2,5 bilhões dos passivos atuais da companhia.

As operações hospitalares ficariam fora da NewCo, segundo fato relevante da Oncoclínicas.

A dívida líquida da companhia era de R$ 2,8 bilhões no terceiro trimestre de 2025, considerando o recente aumento de capital.

Previsão de aporte

A proposta também prevê aporte de R$ 500 milhões pela Porto Seguro e Fleury, por meio de uma holding controladora (HoldCo), que passaria a deter o capital votante da NewCo. A participação entre as duas empresas ainda não está definida.

Além disso, o modelo prevê:

emissão de R$ 500 milhões em debêntures conversíveis (títulos de dívidas que podem ser convertidos em participação acionária);

prazo de quatro anos;

remuneração de 110% do CDI até a conversão.

As debêntures seriam subscritas pela holding, enquanto a Oncoclínicas teria direito de subscrever até 30% desse total.

Segundo o BTG Pactual, o fato relevante ainda precisa de detalhes importantes para uma avaliação completa da estrutura.

Considerando discussões recentes sobre o alto endividamento da Oncoclínicas, [grifar]a operação poderia permitir que a companhia continuasse operando, o que parece ser um dos objetivos estratégicos da Porto Seguro.

Ainda assim, permanecem dúvidas sobre a trajetória de desalavancagem orgânica da empresa, mesmo com eventual redução de dívida. Na avaliação do BTG, o acordo pode ampliar o suporte financeiro e estender o horizonte de liquidez da Oncoclínicas. O banco mantém recomendação Neutra para ONCO3.

Para a Fleury, o BTG avalia que a operação pode trazer escala relevante ao negócio de oncologia da empresa, já que a Oncoclínicas tem mais de 140 clínicas. Ainda assim, o banco pondera que o racional estratégico da participação da Fleury ainda não está claro.

A empresa já possui exposição ao segmento por meio da joint venture Croma Oncologia, parceria com Bradesco Saúde e Beneficência Portuguesa, e teria capacidade de expandir essa atuação organicamente.

Caso a companhia aporte R$ 500 milhões, considerando divisão igual com a Porto Seguro, o valor representaria cerca de 6% do valor de mercado da Fleury. Nesse cenário, para o BTG, não está claro quais seriam os benefícios frente aos riscos envolvidos.

Na avaliação do banco, faz mais sentido estratégico para a Porto Seguro garantir a sustentabilidade de um prestador relevante dentro da sua rede. Caso o acordo evolua para definitivo, o efeito inicial tende a ser negativo para o case de investimento da Fleury, hoje visto como um negócio estável, gerador de dividendos e com forte geração de caixa livre.

A nova estrutura poderia alterar essa percepção ao envolver co-controle de uma empresa alavancada e com maior risco operacional. Já para o Itaú BBA, a operação parece estrategicamente consistente com a expansão da Fleury em segmentos de maior complexidade e crescimento, como oncologia.

Execução e estrutura ainda geram incertezas

Entre os principais pontos de atenção destacados pelos analistas estão:

necessidade de novos credenciamentos com operadoras;

possível perda de acordos de exclusividade atuais;

ambiente mais desafiador para o setor.

Também permanecem indefinidos: