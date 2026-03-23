Oncoclínicas sobe mais de 50% com possível acordo com Porto e Fleury

Oncloclínicas: Fleury entra no possível acordo com Porto (Oncoclínicas/Reprodução)
Colaboradora na Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 15h43.
As ações da Oncoclínicas dispararam mais de 40% nesta segunda-feira, 23, após a reação do mercado à entrada da Fleury (FLRY3) em uma potencial estrutura conjunta no segmento de oncologia, que já contava com a participação da Porto Seguro (PSSA3). Às 15h24 (horário de Brasília), os papéis disparavam 53%%, sendo negociados a R$ 2,39.
A operação ainda está em fase preliminar. As companhias aderiram a um termo de compromisso não vinculante, sujeito à aprovação interna. A Porto Seguro havia assinado o acordo na última semana, enquanto a Fleury formalizou sua adesão nesta segunda-feira, 23.
Segundo fato relevante divulgado pela Fleury, o documento é essencialmente o mesmo já anunciado anteriormente entre Porto e Oncoclínicas, com a companhia passando agora a integrar a estrutura como co-investidora, com a possibilidade de aporte de R$ 500 milhões.
A Oncoclínicas concedeu exclusividade de negociação por 30 dias, contados a partir de 13 de março, data da assinatura original do acordo entre Porto e a empresa.
A proposta prevê a criação de uma nova empresa (NewCo) para concentrar os ativos e operações relacionados às clínicas oncológicas da Oncoclínicas. Segundo relatórios de análise do BTG Pactual e do Itaú BBA divulgados nesta segunda-feira, a ONCO3 transferiria esses ativos para a NewCo em troca de ações. Além disso, a nova empresa assumiria R$ 2,5 bilhões dos passivos atuais da companhia.
As operações hospitalares ficariam fora da NewCo, segundo fato relevante da Oncoclínicas.
A dívida líquida da companhia era de R$ 2,8 bilhões no terceiro trimestre de 2025, considerando o recente aumento de capital.
A proposta também prevê aporte de R$ 500 milhões pela Porto Seguro e Fleury, por meio de uma holding controladora (HoldCo), que passaria a deter o capital votante da NewCo. A participação entre as duas empresas ainda não está definida.
Além disso, o modelo prevê:
As debêntures seriam subscritas pela holding, enquanto a Oncoclínicas teria direito de subscrever até 30% desse total.
Segundo o BTG Pactual, o fato relevante ainda precisa de detalhes importantes para uma avaliação completa da estrutura.
Considerando discussões recentes sobre o alto endividamento da Oncoclínicas, [grifar]a operação poderia permitir que a companhia continuasse operando, o que parece ser um dos objetivos estratégicos da Porto Seguro.
Ainda assim, permanecem dúvidas sobre a trajetória de desalavancagem orgânica da empresa, mesmo com eventual redução de dívida. Na avaliação do BTG, o acordo pode ampliar o suporte financeiro e estender o horizonte de liquidez da Oncoclínicas. O banco mantém recomendação Neutra para ONCO3.
Para a Fleury, o BTG avalia que a operação pode trazer escala relevante ao negócio de oncologia da empresa, já que a Oncoclínicas tem mais de 140 clínicas. Ainda assim, o banco pondera que o racional estratégico da participação da Fleury ainda não está claro.
A empresa já possui exposição ao segmento por meio da joint venture Croma Oncologia, parceria com Bradesco Saúde e Beneficência Portuguesa, e teria capacidade de expandir essa atuação organicamente.
Caso a companhia aporte R$ 500 milhões, considerando divisão igual com a Porto Seguro, o valor representaria cerca de 6% do valor de mercado da Fleury. Nesse cenário, para o BTG, não está claro quais seriam os benefícios frente aos riscos envolvidos.
Na avaliação do banco, faz mais sentido estratégico para a Porto Seguro garantir a sustentabilidade de um prestador relevante dentro da sua rede. Caso o acordo evolua para definitivo, o efeito inicial tende a ser negativo para o case de investimento da Fleury, hoje visto como um negócio estável, gerador de dividendos e com forte geração de caixa livre.
A nova estrutura poderia alterar essa percepção ao envolver co-controle de uma empresa alavancada e com maior risco operacional. Já para o Itaú BBA, a operação parece estrategicamente consistente com a expansão da Fleury em segmentos de maior complexidade e crescimento, como oncologia.
Entre os principais pontos de atenção destacados pelos analistas estão:
Também permanecem indefinidos: