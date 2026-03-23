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Fleury entra em cena na reestruturação da Oncoclínicas

Grupo de diagnósticos se une à Porto para co-investir no negócio de clínicas oncológicas da Oncoclínicas

Fleury: chance de aporte de R$ 500 milhões em conjunto com a Porto (Fleury/Divulgação)

Fleury: chance de aporte de R$ 500 milhões em conjunto com a Porto (Fleury/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 23 de março de 2026 às 08h48.

O Fleury S.A. (FLRY3) assinou acordo preliminar para co-investir na Oncoclínicas ao lado da Porto. A operação, ainda em estágio preliminar e sem qualquer documento vinculante assinado, prevê a criação de uma nova empresa abrangendo ativos e operações de clínicas oncológicas da Onclínicas e uma dívida de R$ 2,5 bilhões da companhia.

Caso a operação se concretize, Fleury e Porto Seguro constituirão juntos uma sociedade intermediária, uma holding pela qual as duas empresas exercerão o controle dessa nova empresa na qual investirão R$ 500 milhões. As participações de cada parte no capital do negócio ainda serão definidas entre elas.

O arranjo também prevê a emissão de R$ 500 milhões em debêntures conversíveis — títulos de dívida que poderão ser trocados por participação acionária. A remuneração prevista é de 110% do CDI.

Por enquanto, o acordo assinado é uma carta de intenções e nenhuma das partes está obrigada a fechar o negócio. Fleury e Porto têm até o início de abril para negociar os termos definitivos, prazo que começou a correr em 13 de março. Depois disso, a operação ainda precisaria de aprovação de reguladores.

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