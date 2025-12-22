‘Rali do Papai Noel’: S&P 500 sobe em 77% dos anos desde 1950

O chamado rali do Papai Noel é um dos fenômenos mais observados pelos mercados no encerramento do ano. Segundo dados do Stock Trader’s Almanac, o padrão ocorre nos últimos cinco pregões de dezembro e nos dois primeiros de janeiro, com o S&P 500 apresentando valorização média de 1,3% no período desde 1950.

Em 77% dos anos, o índice americano encerrou essa janela de sete sessões no campo positivo — mesmo em anos com desempenho negativo na primeira metade de dezembro. Em 20 dos 26 anos em que dezembro começou em queda, o S&P 500 ainda assim subiu durante o rali.

Desempenho recente

Em 2025, o S&P 500 acumula alta de mais de 15% e registrou seu 37º recorde do ano em 11 de dezembro, ao fechar acima dos 6.900 pontos. Ainda assim, o índice apresentou perda parcial em dezembro, contrariando o padrão histórico.

O Dow Jones encerrou a semana passada com recuo de 0,7%, aos 48.134,89 pontos. Já o Nasdaq subiu 0,5% no mesmo período, fechando em 23.307,62 pontos. O próprio S&P 500 teve leve avanço semanal de 0,1%, encerrando a 6.834,50.

Fatores técnicos

Vários elementos contribuem para o rali:

Liquidez reduzida entre Natal e Ano Novo, com menor presença de grandes fundos.

Reposicionamento de carteiras para o início de um novo ano fiscal.

Entrada de recursos como bônus corporativos e aportes em previdência.

Ausência de eventos macroeconômicos, como reuniões do Fed ou divulgação de resultados.

Ross Mayfield, estrategista da Baird, destaca o papel de setores fora da tecnologia. “As ações dos bancos estão liderando e isso é positivo para o mercado, porque permite que o entusiasmo com inteligência artificial se acomode sem exigir uma correção de 10% no índice geral.”

Dados do Brasil

Na B3, levantamento da Elos Ayta Consultoria mostra que o Ibovespa subiu em 17 dos últimos 24 meses de dezembro. Em 2025, o índice brasileiro superou pela primeira vez a marca de 143 mil pontos, com alta acumulada de 5,38% no mês até agora.

Em anos específicos, como 2003 (10,17%), 2017 (6,16%) e 2019 (6,85%), o Ibovespa registrou ganhos expressivos em dezembro. A mediana histórica do mês é de 2,85%.

Alerta se não houver alta

O rali é visto como uma sinalização de humor no mercado. A ausência de valorização nesse intervalo específico pode indicar que os investidores estão entrando no novo ano com menor apetite por risco.

Historicamente, anos que começaram sem o rali apresentaram maior instabilidade nos meses seguintes. Por isso, mesmo não sendo uma estratégia de investimento, o padrão é acompanhado de perto como indicador de sentimento.

A depender do comportamento dos próximos pregões, o mercado pode fechar o ano com mais um dado favorável — ou com um sinal de cautela para 2026.