O ‘momento Coca Diet’ da AB InBev pode dar novo impulso às ações?

RESUMO ＋ A expansão das cervejas sem álcool sustenta uma tese favorável às ações da AB InBev apresentada pela Barron’s. A companhia registrou crescimento de 27% na receita dessa categoria no segundo trimestre. O desafio é transformar novas ocasiões de consumo em crescimento para o grupo, em um setor pressionado pela mudança de hábitos.

Vender cerveja a quem quer consumir menos álcool tornou-se parte da estratégia de crescimento da AB InBev. A dona de marcas como Budweiser, Corona e Michelob Ultra amplia suas versões zero enquanto investidores procuram entender se a mudança de hábitos representa apenas uma ameaça ao negócio ou também uma oportunidade para suas ações.

Para o site Barron’s, a situação agora é o “momento Coca Diet” da cervejaria. Segundo analistas, as ações negociadas com desconto e espaço para crescer com novos produtos sem álcool, mesmo diante da redução do consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos e na Europa.

Há resultados que ajudam a dimensionar essa aposta. No segundo trimestre de 2026, a AB InBev registrou alta de 27% na receita das cervejas sem álcool. No conjunto da companhia, a receita cresceu 5,6% em termos orgânicos, enquanto o volume total avançou 0,9%, segundo o balanço divulgado em julho.

O que está por trás da comparação com a Diet Coke?

A referência aproxima duas mudanças de produto, retirar o açúcar de um refrigerante e oferecer cerveja sem álcool. Em ambos os casos, a marca preserva sua presença na categoria, enquanto apresenta uma alternativa a consumidores que procuram evitar determinado ingrediente.

Na cerveja, a proposta comercial inclui ampliar as ocasiões em que a bebida pode ser consumida. No Brasil, a Ambev, controlada pela AB InBev, vem desenvolvendo um portfólio que reúne versões sem álcool, produtos de baixa caloria e opções sem glúten, com resultados diferentes em cada segmento.

Em 2025, esse conjunto de “escolhas balanceadas” cresceu 67% em volume, segundo a Ambev. Dentro dele, as cervejas zero álcool avançaram 30%. Os percentuais não são equivalentes, porque o primeiro reúne produtos com características distintas e inclui bebidas que contêm álcool.

A empresa não divulgou os volumes absolutos desse conjunto naquela apresentação. Por isso, o crescimento acelerado indica expansão, mas não permite estabelecer, sozinho, quanto essas linhas já representam no negócio total.

A inovação começa a chegar às marcas de maior alcance

Parte da estratégia brasileira foi levar a versão zero para além das marcas premium. Em fevereiro, a Ambev lançou a Skol Zero Zero, com zero álcool, zero açúcar e 12 calorias por lata de 350 mililitros, segundo a companhia.

O desenvolvimento exigiu uma nova receita e ajustes no processo produtivo. A empresa informou que eliminar o açúcar demandou controles adicionais de fermentação e ferramentas de mensuração, com fabricação inicial na cervejaria de Lages, em Santa Catarina.

O movimento também envolve posicionamento de preço e distribuição. A Skol Zero Zero foi apresentada para o segmento de maior volume da marca, enquanto rótulos como Corona Cero e Budweiser Zero já ocupavam espaço no portfólio. A aposta é oferecer a alternativa sem álcool dentro de marcas que o consumidor conhece.

Os resultados posteriores mantiveram a categoria em destaque. No segundo trimestre, as cervejas zero álcool da Ambev cresceram 30%, puxadas por Corona Cero, Budweiser e Brahma 0,0%, além de Skol, segundo os resultados da companhia.

Por que a tese para a ação vai além da cerveja zero?

A análise da AB InBev também passa pelo balanço financeiro. A relação entre dívida líquida e Ebitda normalizado caiu de 3,27 vezes, em junho de 2025, para 2,86 vezes em junho de 2026. O indicador compara o endividamento líquido à medida de resultado operacional utilizada pela empresa.

Essa melhora acompanha a expansão do portfólio, mas não demonstra que as versões zero foram responsáveis por toda a evolução financeira. A AB InBev opera em diferentes mercados e categorias, e o desempenho consolidado depende também das marcas tradicionais, dos custos e da composição das vendas.

A distinção é importante porque uma categoria pode crescer rapidamente sem ter tamanho suficiente para determinar o resultado do grupo. A tese para as ações depende tanto da continuidade dessa expansão quanto de sua contribuição efetiva para receita, rentabilidade e geração de caixa.

Beber menos continua sendo um desafio para o setor

A oportunidade surge dentro de uma indústria que enfrenta pressão sobre o consumo. Em análise sobre as ações das fabricantes de bebidas, publicada em agosto, Kevin Grundy, analista do BNP Paribas, apontou uma mudança cultural, e não apenas uma fase temporária de fraqueza.

Segundo os dados apresentados pelo analista à Barron’s naquela ocasião, a produção americana de cerveja caiu 5,6% em 2025 e recuou novamente no segundo trimestre de 2026. A expansão das alternativas sem álcool acontece, portanto, ao lado de dificuldades na categoria tradicional.

Para a AB InBev, os próximos resultados permitirão acompanhar se o avanço dessas novas linhas continua a contribuir para o grupo. A divulgação do balanço do terceiro trimestre está marcada para 29 de outubro.