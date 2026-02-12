Zero álcool, sem glúten e baixa caloria: o 'wellness' da Ambev já cresce 67% ao ano

A estratégia da Ambev de conectar cerveja a um estilo de vida equilibrado e novas ocasiões de consumo já traz resultados pujantes. Em 2025, o segmento de cervejas zero álcool, sem glúten e de baixa caloria da Ambev registrou um crescimento de 67% em volume na comparação com o ano anterior. A companhia não revela números absolutos desse segmento.

A Stella Artois Pure Gold, versão sem glúten do famoso rótulo belga, registrou maior salto no ano, com crescimento de 150% em relação a 2024. A Michelob Ultra, com baixo teor calórico e alcóolico, acumulou alta de 85%. O portfólio zero álcool (com Corona, Budweiser e Brahma), por sua vez, cresceu 30% na mesma base de comparação.

Os volumes já crescem em maior ritmo do que no portfólio de bebidas premium, de marcas como Spaten e Original, com avanço de 17% nesse intervalo de tempo.

Na linha chamada de "escolhas balanceadas", a quantidade de álcool vai de 0 a cerca de 5%. Outra característica, segundo a Ambev, é o uso de 100% de ingredientes naturais.

Para manter o ritmo de crescimento do segmento, a companhia também está expandindo a inovação para marcas mais acessíveis. O primeiro passo foi dado com o lançamento da Skol Zero Zero, primeira cerveja zero álcool e zero açúcar a ser lançada no Brasil, coincidindo com o Carnaval. A lata com 350 ml tem apenas 12 calorias.

Em 2025, a Ambev registrou lucro líquido ajustado de R$ 15,1 bilhões, com alta de 7,7% em relação a 2024. O lucro das operações (Ebitda) avançou 5,6%, com margem de 33,4%. A receita líquida, por sua vez, avançou 4% na mesma base de comparação.

"Olhando para 2026, entramos mais fortes, com marcas relevantes e um cenário marcado por grandes momentos de socialização, como o Carnaval, Copa do Mundo além de um calendário com muitos feriados, o que nos deixa bem posicionados para navegar o ano à frente", afirmou Guilherme Fleury, CFO da Ambev, em comunicado.