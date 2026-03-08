Bolsas asiáticas desabam e Coreia tem novo 'circuit braker' com Irã

As principais bolsas da Ásia iniciaram a semana em forte queda, pressionadas pela disparada do petróleo para acima de US$ 110 o barril em meio à escalada dos conflitos envolvendo o Irã. O movimento mais dramático ocorreu na Coreia do Sul, onde o índice Kospi chegou a despencar mais de 8% nesta segunda-feira, acionando um mecanismo de interrupção temporária das negociações — conhecido como circuit breaker — pela segunda vez em quatro pregões.

A queda levou à suspensão das negociações por 20 minutos na bolsa sul-coreana. Entre os papéis mais afetados estavam gigantes do setor de tecnologia: a Samsung Electronics recuou mais de 10%, enquanto a fabricante de chips SK Hynix perdeu cerca de 11,6%.

O tombo se espalhou por toda a região. No Japão, o índice Nikkei 225 caía quase 8%, rompendo o nível de 53 mil pontos pela primeira vez desde o início de fevereiro. Já o índice Topix recuou cerca de 5,8%.

Outros mercados também registram perdas relevantes. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu mais de 4%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, recuou cerca de 3%. Na China continental, o CSI 300 registrava baixa próxima de 2%.

A turbulência ocorre em meio ao salto do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent chegou a subir mais de 20%, ultrapassando US$ 110, enquanto o WTI avançava quase 25%. Os preços dispararam depois que grandes produtores do Oriente Médio — incluindo Kuwait, Irã e Emirados Árabes Unidos — reduziram a produção após o fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo.

O impacto também atingiu os mercados futuros em Nova York. Os contratos do Dow Jones caíam mais de 800 pontos antes da abertura, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq recuavam cerca de 1,6%.

Apesar da turbulência nos mercados, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas redes sociais que a alta do petróleo é um “preço muito pequeno a pagar” diante do que classificou como a destruição da ameaça nuclear do Irã. Segundo ele, “apenas tolos pensariam diferente”.