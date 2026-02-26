Lucro da Nvidia impulsiona ações e bolsas nos EUA

Fabricante de componentes essenciais para o avanço da inteligência artificial (IA) e atualmente a empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia divulgou resultados acima das expectativas no quarto trimestre, na noite de quarta-feira, 26, reacendendo o otimismo e fortalecendo a confiança do mercado na tecnologia.

Os mercados americanos reagiram bem à notícia, com o índice Dow Jones Industrial Average subindo 300 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,81% e o Nasdaq Composite registrou alta de 1,26%. O movimento foi apoiado, também, por uma nova classificação positiva de uma outra empresa de IA, a Oracle.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, ressaltou, em entrevista à CNBC, que a demanda por computação está "fora de controle", algo notório no crescimento da receita da companhia em 75% em seu principal negócio: data centers. As suas ações chegaram a subir 1,4% no pregão estendido depois do balanço.

Investidores preocupados com avanço da IA

O resultado positivo vem em um momento em que os investidores estavam temerosos sobre o impacto da IA em diversos segmentos, especialmente o de software como serviço (SaaS, em inglês), o qual amargou perdas nos últimos dias, tendo em vista o avanço rápido da IA e o medo da substituição tecnológica.

Huang, quando questionado sobre a ameaça da IA ao software, foi bastante claro e informou que "os mercados se estagnaram" e que os agentes da IA não substituirão ferramentas de software, mas sim irão utilizar delas. Algo que ele descreveu como "contraintuitivo", e que a IA "vai nos ajudar."

"Ninguém vai prestar um serviço melhor que a ServiceNow, e eles vão criar agentes realmente otimizados e adaptados para o trabalho que utilizam as ferramentas que possuem." Jensen Huang, CEO da Nvidia

Setor de software ainda pode sofrer

O fundador da Niles Investment Management, Dan Niles, colocou o pé no freio ao tratar do assunto, em falas relatadas pela CNBC. "Há algumas empresas reais que vão à falência no setor de software." Ele pontuou que tudo tende a ser superdimensionado e que haverá vencedores e perdedores.

É isto que o mercado está tendo dificuldades em decifrar na sua visão, desde ferrovias à internet. As preocupações, também, se mostraram presente com uma previsão mista da Salesforce na quarta-feira, 25, em relação ao seu primeiro trimestre fiscal. Os papéis da empresa caíram cerca de 5% no pregão estendido.

Todavia, a receita desta empresa de software avançou 12% no ano a ano no quarto trimestre, demonstrando uma taxa de crescimento mais rápida em dois anos, segundo dados da CNBC. O sentimento que fica, assim, é de incerteza em um mercado que está se descobrindo e, consequentemente, os seus avanços e impactos.