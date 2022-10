Netflix (NFLX34) registra alta de 5,9% no faturamento do 3T22

A Netflix (NFLX34) divulgou nesta terça-feira, 18, seus resultados do terceiro trimestre de 2022.

A receita da Netflix aumentou 5,9% na comparação anual, passando de US$ 7,48 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 7,92 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O resultado superou a previsão do mercado, que esperava uma receita de US$ 7,83 bilhões.

O lucro líquido, todavia, acabou diminuindo 3,47%, passando de US$ 1,44 bilhões entre julho e setembro deste ano para US$ 1,39 bilhões no mesmo período deste ano.

O lucro operacional da Netflix também diminuiu, passando de US$ 1,75 bilhão no terceiro trimestre de 2021 para US$ 1,53 bilhão no terceiro trimestre de 2022.

“Depois de um primeiro semestre desafiador, acreditamos que estamos no caminho para reacelerar o crescimento”, informou a empresa em comunicado, “A chave é agradar os membros. É por isso que sempre nos concentramos em vencer a competição para assistir todos os dias”.

Netflix (NFLX34) adiciona 2,41 milhões de novos usuários

A plataforma de streaming também relatou que acrescentou para sua base 2,41 milhões de assinantes globais líquidos, mais que dobrando os adições que a empresa havia projetado há um trimestre.

A maior parte do crescimento líquido de assinantes da Netflix durante o trimestre veio da região Ásia-Pacífico, que respondeu por 1,43 milhão de assinantes. A região EUA-Canadá teve o menor crescimento das regiões da Netflix, contribuindo com apenas 100 mil assinantes líquidos.

A partir do próximo trimestre, a Netflix não fornecerá mais informações sobre suas assinaturas pagas, mas continuará relatando esses números durante a divulgação de resultados trimestrais.

A Netflix está prevendo mais 4,5 milhões de assinantes que seriam adicionados durante o primeiro trimestre de 2023, e disse que espera uma receita de US$ 7,8 bilhões, em grande parte devido a pressões cambiais.

Plataforma vai começar a contrastar compartilhamento de contas

Além disso, a Netflix informou que começará a reprimir o compartilhamento de senhas no próximo ano, optando por permitir que pessoas que compartilham suas contas criem subcontas para pagar para amigos ou familiares usarem as suas.

Também salientou como vai adicional seu novo plano suportado por anúncios de preço mais baixo, que será lançado em 12 países em novembro.

A Netflix salientou estar “muito otimista” sobre o novo negócio de publicidade, embora não espere que isso adicione uma contribuição material aos resultados do quarto trimestre, mas que contribua para um crescimento progressivo de membros de forma gradativa ao longo do tempo.