Na corrida dos chips, Samsung anuncia recompra de ações e papéis sobem até 7,5%

As ações da Samsung chegaram a subir 7,5% em Seul nesta segunda-feira depois que a empresa anunciou um plano na última sexta para recomprar cerca de 10 trilhões de wons (US$ 7,2 bilhões) de suas próprias ações no próximo ano. Os papéis acabaram fechando em alta de 5,98%.

A maior empresa da Coreia do Sul recomprará cerca de 3 trilhões de wons em ações até fevereiro de 2025 - que serão canceladas. O conselho ainda vai definir sobre a melhor forma de efetuar os 7 trilhões de wons restantes da recompra.

Analistas esperam que a recompra valorize os papéis que permanecerem nas mãos dos investidores, como também reforce o papel da família fundadora da Samsung na empresa.

Até este salto de segunda, as ações da Samsung haviam caído mais de 30% neste ano, contra uma valorização de mais de 20% da rival local SK Hynix.

A Samsung também luta para alcançar a Taiwan Semiconductor Manufacturing (a maior do mundo no setor) na fabricação terceirizada de chips, bem como para se defender da forte concorrência em smartphones e outros produtos eletrônicos de consumo.

Embora tenha dito recentemente que fez um progresso “significativo” nos chips de memória de IA, alguns analistas acreditam que mudanças ainda não aconteceram.

Ações no menor nível desde 2020 e o temor com Trump

A gigante de tecnologia sul-coreana tem a ação com o pior desempenho entre os fabricantes globais de chips, como TSMC e Nvidia, neste ano. Os concorrentes conseguiram aproveitar a crescente demanda por chips de inteligência artificial.

As tarifas potenciais de Trump sobre as importações chinesas são vistas como um golpe maior para a Samsung, que tem uma dependência maior de clientes chineses, segundo analistas ouvidos pela Reuters.

Trump ameaçou impor uma tarifa de 10% sobre importações gerais e 60% sobre produtos chineses o que reduziria a demanda por produtos eletrônicos que usam chips.

Na semana passada, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol também levantou preocupações de que a ameaça de Trump sobre as tarifas poderia levar os rivais chineses a cortar projeções e prejudicar empresas coreanas de chips.