Minério de ferro desafia setor imobiliário fraco e mantém alta

O minério de ferro atingiu o nível mais alto desde abril, ajudado por apostas em mais apoio do governo chinês à economia e alguns sinais de que a demanda está se mantendo.

A recuperação do material siderúrgico de uma baixa de seis meses no final de maio foi impulsionada em parte pela especulação de que Pequim tomará medidas mais decisivas para ajudar na recuperação hesitante. Analistas também apontam para fatores como melhores margens siderúrgicas até sucata mais cara.

A questão agora é se esse rali é sustentável diante dos problemas contínuos no mercado imobiliário. O Citigroup disse que a pressão baixista sobre o minério de ferro foi “adiada em vez de descartada”. Os contratos futuros de minério de ferro em Singapura subiram cerca de 18% em relação à mínima de maio.

“Fundamentalmente, há motivos para uma recuperação, incluindo baixo estoque, produção estável de aço molton, aperto no fornecimento de sucata”, disse Jiang Hang, chefe de comércio da Yonggang Resources. Mas isso não apoia uma recuperação em relação ao alto nível atual, acrescentou.

Volatilidade no mercado

As commodities industriais, incluindo o minério de ferro, tiveram um início efervescente para 2023 com otimismo sobre a reabertura da China, mas o clima otimista desapareceu à medida que a atividade manufatureira e imobiliária do país mostravam fraqueza. A demanda por aço agora está caminhando para uma temporada de baixa durante os meses quentes de verão.

A desaceleração acentuada na economia da China alimentou pedidos para que o governo reforce as medidas de estímulo. Pequim deve reduzir as taxas de juro como parte de um pacote de políticas de apoio, um assessor do governo disse na tarde de quinta-feira. A China também acaba de lançar uma campanha de seis meses para aumentar as compras de automóveis.

O grande problema para o minério de ferro é que o setor imobiliário em dificuldades ainda não deve ver uma grande reviravolta. Mas uma recuperação em outros mercados poderia ajudar pelo menos uma demanda constante ao longo do ano, de acordo com a Bloomberg Intelligence.

“Os pedidos de infraestrutura e a recuperação do setor automotivo podem alimentar a demanda de aço o suficiente para terminar 2023 estável em relação a 2022, com uma recuperação da demanda de exportação no segundo semestre impulsionando os pedidos de manufatura”, os analistas da BI Grant Sporre e Yi Zhu escreveram em nota.

Por enquanto, há alguns outros sinais positivos. A oferta apertada de sucata — uma alternativa para a produção de aço — ajudou na demanda de minério de ferro, de acordo com Wei Xinyue, analista da Horizon Insights. Os custos mais baixos do carvão de coque e os preços mais altos do aço também aliviaram a pressão sobre as margens das usinas, ajudando a sustentar a produção dos altos-fornos.

